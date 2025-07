El alcalde de Cádiz reconoce "sin problema" que en el expediente del préstamo no puede aparecer el hospital

Un día después de que el alcalde de Cádiz anunciara el inicio del proceso de obtención de un nuevo préstamo bancario por valor de 19,7 millones de euros para, entre otros asuntos, comprar el suelo a Zona Franca que iría destinado al futuro hospital regional, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ya dejaba caer en rueda de prensa sus dudas sobre si "el interventor y la secretaría del Consistorio podrían dar el visto bueno a esa operación" en la que el municipio asumiría una deuda para adquirir un terreno que luego regalaría a otra Administración. "Yo no sé, lo tengo que ver...", se escamaba el socialista que parecía no andar descaminado a tenor de la información publicada por este periódico en la que se ha dado a conocer que en el expediente iniciado con este fin por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento se omite en todo momento referencia alguna a la operación del hospital. Un hecho que Bruno García reconoce y, es más, no lo considera problemático.

"Lo hemos hecho así para que se pueda, sí, ¿dónde está el problema?", dice con naturalidad el primer edil sobre una documentación que avala un crédito de 12 millones de euros para la adquisición de suelo para desarrollo del programa de vivienda pública. "Así solucionamos dos problemas, el de la vivienda, que saben que es una prioridad para nosotros, y el de dar solución al hospital. La palabra hospital ya aparecerá sobre papel cuando se haga el PRI. Lo que estamos haciendo se puede hacer perfectamente. Nosotros estamos comprando los aprovechamientos que, por cierto, están ahí para eso, para hacer viviendas en la ciudad de Cádiz, y si no tenemos un sitio donde aplicarlos, se pierden. ¿Es mejor tener la situación que tenemos? En la mía hay solución y desbloqueo", argumenta el regidor.

De hecho, Bruno García no comprende "la sorpresa" mostrada por los medios de comunicación por el título de un expediente donde no hay ni rastro de la palabra hospital cuando su fin último es facilitar el camino para que la Junta de Andalucía construya, por fin, el nuevo centro sanitario de Cádiz. En este punto, el alcalde corrige: "Nosotros lo dijimos en la rueda de prensa, esos 12 millones de euros del crédito que vamos a pedir no están reservados para la compra del suelo del hospital, sino para hacer viviendas en el suelo del hospital. Dijimos que los íbamos a dejar reservados para la posibilidad de que se llegue un acuerdo y poder nosotros comprar ese suelo, pero que si no sale, ese suelo iba a dedicarse a vivienda", precisa.

"Llevamos año y medio haciendo propuestas, dialogando y dando posibilidades y, en un determinado momento, Zona Franca dijo que la solución era esa (la compra del suelo por 12 millones de euros) y, atendiendo a esa propuesta, hemos dado este paso. Hemos reservado el dinero, y si no se hace, será para vivienda. Ahora mismo estamos en conversaciones con ellos y cuando tengamos la resolución del diálogo lo diremos públicamente, no antes", ha querido también explicar el servidor público que tampoco comprende las dudas arrojadas por Óscar Torres el pasado miércoles. "Parece que lo que está buscando el PSOE es que en el expediente aparezca la palabra hospital para no poder hacerlo. Y nosotros estamos haciendo un expediente en el que dice, exactamente, que hemos pedido un préstamo para poder hacer vivienda, y en esa posibilidad de poder comprar aprovechamientos para vivienda encaja perfectamente la posibilidad del hospital, a través de un PRI, sí así es. ¿Qué quieren? ¿Que no se pueda? Pues así lo hemos puesto para que se pueda, ¿dónde está el problema? Si a ellos les parece mal, a mí me suena más al Cádiz ni agua que a otra cosa", se defiende.