El alcalde de Cádiz se pronuncia sobre varios frentes abiertos en materia de Vivienda

La vivienda se ha convertido en el principal aspecto de interés de la política municipal en Cádiz. Casi de la mano de la relevancia que está alcanzando esta problemática a nivel estatal, en la ciudad siguen analizándose cuestiones varias en relación a la vivienda, que la pasada semana fue objeto de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento y que este lunes ha vuelto a ser materia de análisis y valoración por parte del alcalde de la ciudad, Bruno García, que se ha referido a varios asuntos de actualidad relacionados con este campo.

En primer lugar, y comenzando con lo más reciente, se ha referido el alcalde a los problemas que los partidos de la oposición han denunciado respecto a las deficiencias que parecen tener los pisos de Matadero que la Junta de Andalucía entregó hace menos de seis meses. Goteras y humedades, principalmente, para una promoción de nueva construcción.

"Si hay una deficiencia, lo lógico es que se arreglen las deficiencias", ha valorado Bruno García, que sí ha querido aclarar que esas viviendas "las ha entregado la Junta de Andalucía y se han construido por la Junta de Andalucía".

El Cerro del Moro

Otro problema en vivienda sigue estando en el Cerro del Moro, donde hay bastantes recelos y quejas por la operación diseñada por la Junta de Andalucía, que obliga a los propietarios incluidos en la séptima y octava fase a vender sus propiedades a la administración autonómica a cambio de obtener en régimen de alquiler con una opción de compra a 50 años las nuevas viviendas que tiene que construir la propia Junta.

El equipo de gobierno del PP introducía la pasada semana una novedad importante, cuando no impactante, al hacer suya una propuesta de la oposición para reclamar a la Junta de Andalucía la construcción de esas fases 7 y 8 del Cerro del Moro con fondos propios y no con subvención europea, lo que permitiría que los vecinos no tuvieran que renunciar a la propiedad de su vivienda para ocupar los nuevos pisos que se construyan.

Ha querido este lunes Bruno García matizar la posición de su grupo municipal, afirmando que "nadie puede tener una adjudicación de viviendas públicas con otra casa en propiedad". "Creo que todavía hay margen para que, de alguna manera, todo se resuelva lo mejor posible", ha indicado el alcalde, que ha insistido en que "uno no puede acceder a una vivienda pública si no tienes otra vivienda en propiedad". Al mismo tiempo, ha recordado que hay "muchas familias que aceptan las condiciones de la Junta de Andalucía y ya han firmado", así como que el Defensor del Pueblo Andaluz dijo al respecto "que esa era la fórmula que se podía utilizar y la que se ha utilizado con anterioridad".

Del mismo modo, ha matizado también el alcalde esa posible reivindicación que asumirá el Ayuntamiento respecto a la financiación del Cerro del Moro y la posibilidad de que la Junta la asuma en su totalidad sin depender de fondos europeos, lo que abriría la puerta a otro escenario respecto al período de alquiler previo a ejercer el beneficiario del programa la opción de compra. "La propiedad se garantizaba en los dos casos, a los 15 años si es con fondos propios y a los 50 con los fondos europeos. Esa es la diferencia. Pero si se fijan, en los dos casos la propiedad solo se adquiere cuando se ha hecho la operación que se ha hecho ahora", ha intentado explica Bruno García, que ha insistido en que el Ayuntamiento "está estudiando el tema".

Nuevas medidas

También ha sido cuestionado el alcalde por el paquete de medidas que propone su partido a nivel estatal. Y al respecto anuncia una implantación progresiva "conforme nos vayamos adaptando a la realidad de esta ciudad".

"Nosotros hemos mostrado nuestro compromiso con hechos en la restricción de viviendas turísticas. Hemos mostrado nuestro compromiso con las viviendas incrementando el ritmo de construcción. Estamos diciendo y hemos aprobado que vamos a analizar las viviendas vacías, que también es muy importante para la ciudad. Hemos dicho también que vamos a modificar el PGOU para que haya más viviendas y hacer que una serie de espacios comerciales puedan ser solo residenciales. Y vamos a exigir a la Junta de Andalucía que haga más viviendas, de hecho estamos trabajando para que haya una nueva fase de Matadero y se acaben las viviendas de Puntales, y que el gobierno de España también asuma su rol".

"Esas son nuestras líneas de trabajo básicas de vivienda. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Y a medida que eso se haga, vamos a ir creciendo en más medidas", ha defendido García insistiendo en lo que considera grandes pilares de su modelo de vivienda. "Un modelo donde, por cierto, cabe el modelo de la oposición", ha afirmado.

Con estas últimas palabras ha abierto Bruno García una crítica a sus adversarios políticos de PSOE y AIG, "porque defienden un modelo de alquiler social pero cuando llegan a la práctica, hacen cosas como Navalips, que son 400 de renta libre y 400 VPO".