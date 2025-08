El alcalde de Cádiz "ha dejado de invertir" más dinero que el anterior equipo de Gobierno, según el PSOE

El secretario general del PSOE de Cádiz capital, José Ramón Ortega, ha denunciado este miércoles la “gravísima” falta de capacidad de gestión del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento, que ha dejado sin gastar más de 26 millones de euros en 2024, correspondientes al remanente de tesorería, “más dinero del que dejó sin invertir el anterior alcalde, que en 2022 dejó sin gastar 19 millones de euros”.

“Es intolerable que, teniendo más dinero que nunca, el Gobierno municipal no sea capaz de invertirlo en las verdaderas necesidades de los gaditanos y gaditanas. Los que tanto criticaban al anterior equipo de Gobierno, ahora lo repiten con aún más desidia y menos excusas”, ha señalado Ortega.

El dirigente socialista ha desgranado varias partidas presupuestarias “clave” que, a pesar de haber contado con fondos disponibles, han quedado prácticamente sin ejecutar. “¿Cómo puede el Ayuntamiento permitirse dejar sin gastar casi 2 millones de euros en inversiones en vivienda, cuando la emergencia habitacional en Cádiz sigue siendo uno de los principales problemas de la ciudad?”, ha cuestionado.

Ortega ha detallado cómo este abandono presupuestario se extiende por todas las áreas, “dibujando un mapa de la inacción del PP”. En el ámbito social, el más sensible, la gestión ha sido “desoladora”: 700.000 euros en ayudas al alquiler se han quedado sin ejecutar, y el programa específico para jóvenes, dotado con 300.000 euros, quedó íntegramente sin tocar. Resulta “especialmente sangrante” que del programa de ayudas a la alimentación, con 135.000 euros, solo se gastaran 15.000 euros, o que se dejaran en el cajón más de 800.000 euros para asuntos sociales.

“Este abandono se hace visible en el día a día de la ciudad”, ha incidido el secretario general del PSOE. Se han dejado sin invertir 3,5 millones de euros en edificios y otras construcciones y más de medio millón en la conservación y reparación de jardines. Para las playas, se previeron 400.000 euros en inversiones que nunca llegaron. La "parálisis es tal" que de los 1,4 millones de euros para inversiones de uso general, solo se ejecutaron 33.886 euros, una cifra que evidencia la falta de proyecto.

Además, se han producido recortes encubiertos a organismos vitales: el IFEF recibió 600.000 euros menos para fomento del empleo, la Fundación de la Mujer 200.000 euros menos y el presupuesto para Mayores más de 400.000 euros sin ejecutar. Finalmente, dos millones de euros para expropiaciones, clave para el desarrollo futuro, también quedaron paralizados

“Todo esto no es una casualidad, es un modelo de gestión. O mejor dicho, de no gestión, empeorando incluso al anterior equipo de Gobierno a la vista de los datos objetivos, que no opiniones, que ha arrojado la liquidación del presupuesto del 2024”, ha recalcado Ortega.