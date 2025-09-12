El alcalde de Cádiz aplaude que el Gobierno "se haya sumado ahora" al proyecto del nuevo hospital

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha valorado positivamente la 'bomba' informativa lanzada este viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al anunciar que Zona Franca cederá gratis el suelo para que la Junta de Andalucía construya el hospital. Detrás de este anuncio hay para el alcalde más de dos años de conversaciones, todas infructuosas, con Zona Franca y con la Junta para acercar unas posturas que parecían irreconciliables y para no dejar escapar el proyecto de nuevo hospital. Pero Bruno García ha optado por no lamentarse de ese pasado, de ese tiempo perdido, y mirar al presente y, sobre todo, al futuro.

"Hasta ahora teníamos dos partes: el compromiso de la Junta para construir el hospital y el compromiso del Ayuntamiento para que se pudiera hacer. Ahora tenemos también el compromiso del Gobierno de España para que este proyecto salga adelante", ha trasladado García en una rueda de prensa donde ha valorado el anuncio de Zona Franca, con el que "todo se simplifica".

No ha escondido durante su valoración el alcalde que esta decisión del Gobierno español "hace meses era imposible", haciendo referencia a las numerosas reuniones mantenidas y a las varias propuestas que en los últimos dos años ha lanzado el Ayuntamiento para que pudiera desbloquearse la operación del hospital. La última de ellas había sido la de solicitar un préstamo bancario para comprar a Zona Franca el solar por 12 millones de euros. "Lo que importa es el resultado: que se haga el hospital", ha lanzado, sin negar su sorpresa por que "algo que no se podía hacer ahora sí se puede". "Pero eso no tiene solución y no quiero darle importancia a eso, no quiero lamentar el pasado, sino mirar adelante. Si con este cambio de opinión de Zona Franca gana Cádiz, es positivo", ha indicado.

En la misma línea, no ha querido valorar tampoco Bruno García si la decisión anunciada por María Jesús Montero se debe a una estrategia electoralista, ante las próximas elecciones andaluzas en las que Montero será la candidata del PSOE para presidir la Junta. "Lo que nos importa es que se haga el hospital, así que le tomamos la palabra. Ahora, que la cumpla, que Zona Franca materialice esa cesión para empezar cuanto antes con el proyecto", ha respondido el alcalde.

En este tono positivo con el que ha reaccionado al anuncio de Montero, García ha querido también valorar el papel jugado por el delegado de la Zona Franca, Fran González, ya que a lo largo del proceso de negociaciones y conversaciones "que no ha sido fácil", González "ha mantenido siempre el diálogo abierto". "Entiendo que el delegado habrá hecho un trabajo voluntarioso" para que se dé esta decisión de ceder el suelo de forma gratuita, ha destacado el alcalde, que valora "ese trabajo y la decisión tomada".

Una sorpresa también para el alcalde

La noticia de la decisión adoptada por el Gobierno español respecto al solar del hospital la ha recibido el alcalde momentos antes de que empezara el acto de inauguración de Incubazul, la sede desde la que se pretende potenciar la Economía Azul en el polígono exterior de la Zona Franca. Momentos antes, María Jesús Montero ya lo había anunciado a los medios de comunicación, originando un cierto revuelo cuando los primeros titulares llegaron a manos del alcalde y sus asesores.

De hecho, ha reconocido Bruno García que ha sido el consejero de Presidencia del gobierno andaluz, Antonio Sanz, quien telefónicamente le ha informado del anuncio de la ministra, que instantes antes hizo llegar al mandatario andaluz la carta en la que anuncia la decisión de ceder gratis ese suelo para construir el hospital.

"Esa opción era posible, se había hablado sobre ello y sabíamos que podía darse", ha comentado el alcalde, reconociendo que en algunas conversaciones con Zona Franca se planteó esta opción de que finalmente se terminara cediendo el suelo del hospital sin coste alguno.