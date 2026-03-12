AIG sobre la Ciudad de la Justicia de Cádiz: "La primera piedra fue un acto de propaganda de Moreno Bonilla con Bruno García”

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha denunciado el retraso que acumula el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz y ha criticado duramente el “paripé político” que supuso el acto de colocación de la primera piedra celebrado el pasado 15 de diciembre por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el consejero de Justicia, José Antonio Nieto; y el alcalde de la ciudad, Bruno García.

De la Cruz ha señalado que no ha sido hasta ahora, mediados de marzo y tres meses después de “esa fotos con las palas”, cuando la Junta de Andalucía ha sacado a licitación la primera fase de estos trabajos, a pesar de que desde el propio Gobierno andaluz se comprometieron públicamente a iniciar dicho procedimiento el pasado mes de enero.

El portavoz municipal de la coalición de izquierdas ha recordado además que una licitación pública se prolonga durante varios meses hasta su adjudicación definitiva, por lo que las propias previsiones de la Junta sitúan en junio el inicio de las obras de consolidación de las dos edificaciones gemelas de los antiguos depósitos de tabaco, que constituyen la primera actuación prevista dentro del proyecto de la Ciudad de la Justicia.

“Esto demuestra claramente que el acto de colocación de la primera piedra en diciembre de 2025 no fue más que un acto de propaganda política de cara a la campaña electoral andaluza”, ha afirmado De la Cruz. “¿Qué otro sentido tiene poner la primera piedra medio año antes de la fecha estimada para el inicio de las obras, mientras en el solar no se está haciendo absolutamente nada?”, ha cuestionado.

Para Adelante Izquierda Gaditana, lo ocurrido vuelve a evidenciar la utilización de Cádiz como escenario para la estrategia política del presidente de la Junta. “Una vez más Moreno Bonilla, con el beneplácito del alcalde Bruno García, ha utilizado a la ciudad para su blanqueo político, escenificando una falsa primera piedra de la Ciudad de la Justicia”, ha criticado el portavoz.

En este sentido, De la Cruz ha señalado que este “teatro político” se produjo además en un momento en el que el Gobierno andaluz trataba de desviar la atención pública tras la crisis generada por la negligencia en los cribados de mama en Andalucía.

Desde AIG exigen a la Junta de Andalucía que “deje de utilizar proyectos estratégicos para la ciudad como herramientas de propaganda, que cumpla los plazos comprometidos y que acelere los trámites para que la Ciudad de la Justicia deje de ser una promesa recurrente y se convierta por fin en una realidad para Cádiz”.