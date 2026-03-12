Sale a licitación por un millón de euros la nueva fase de la Ciudad de la Justicia de Cádiz

“En los próximos días”, aseguró la pasada semana el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que saldrían a licitación las obras de consolidación de las dos edificaciones gemelas, las denominadas casas de ingenieros. Y así ha sido. Con algo de retraso respecto el calendario inicialmente previsto por la Junta, que fijaba enero para licitar esta fase 1, la Consejería inicia este jueves el proceso para contratar las obras de ejecución de este proyecto, que alcanzan un presupuesto de casi un millón de euros (966.930,96 euros, en concreto, incluido el IVA) y que se quieren iniciar en el mes de junio, siendo ocho meses el plazo previsto de trabajos. El retraso se ha debido a unos temporales que han afectado a todas las obras al aire libre.

Certifica la Junta, según el análisis y proyecto que ha realizado la empresa pública Tragsatec, que las antiguas casas de ingenieros tienen “patologías estructurales activas que afectan de forma directa a la capacidad resistente de los forjados y elementos portantes”. Los principales problemas que se señalan son “la filtración continuada de agua desde cubierta, unida a la deficiente evacuación pluvial y a la obstrucción de bajantes por vegetación”, que ha derivado en un aumento progresivo de la corrosión en las viguetas metálicas y, en consecuencia, “en una pérdida de sección efectiva”. Se indica también que ese agua filtrada desde la cubierta ha alcanzado ya el forjado de segunda planta, apreciándose daños “que comprometen parcialmente la integridad estructural en zonas concretas”.

Por eso se ha redactado un proyecto que no busca “la puesta en carga del edificio, sino su estabilización y conservación”, aclara el expediente de esta fase 1, que recuerda que esa labor de rehabilitar y poner en uso ambos edificios llegará en una fase 5, ya con la Ciudad de la Justicia operativa, cuando las necesidades de espacio futuras aconsejen utilizar estos edificios que suman 935 y 963 metros cuadrados de superficie edificada.

Bajo esta premisa, las obras que salen a licitación contemplan varias fases o trabajos concretos. Empezando por unas actuaciones previas de desinsectación y desratización de plagas, limpieza, desinfección y adecuación general de los espacios interiores de ambos edificios, incluido la retirada de escombros, mobiliario, elementos inservibles y restos de materiales obsoletos, anulación de acometidas de electricidad, fontanería y otras posibles, retirada de instalaciones fijas como las encimeras de cocina y los aparatos sanitarios de los aseos, y eliminación de vegetación tanto en las inmediaciones de la edificación como en la cubierta transitable.

Posteriormente se procederá a la sustitución integral del forjado de cubierta, a la sustitución parcial del forjado de segunda planta en las zonas afectadas por esas filtraciones antes señaladas, así como la demolición de paños deteriorados por el agua, reconstruyendo el forjado “con la misma tipología” y consolidando la escalera de acceso a la cubierta de la casa sur (ya que las casas de ingenieros se distinguen entra la llamada norte y la sur).

Se proyecta la sustitución completa de todas las cubiertas, las transitables y las no transitables, procediendo lógicamente a una nueva impermeabilización y sustitución de monteras, solería y pretiles. En la envolvente vertical se plantea la reparación, saneado y recuperación de los paramentos exteriores que se encuentran en mal estado, la retirada de carpinterías exteriores y mallorquinas en mal estado y el tapiado provisional de huecos garantizando la ventilación interior, reparando los ornatos de las fachadas.

También se incluye en la obra la retirada de todas las instalaciones de saneamiento de fibrocemento con presencia de amianto así como las bajantes de pvc en fachada, y la ejecución de una nueva red de saneamiento de aguas pluviales; así como la retirada de las instalaciones eléctricas en las zonas de demolición de falsos techos y la ejecución de un circuito de iluminación provisional para la realización del mantenimiento.

En el interior de los edificios se prevé la demolición de forjados, así como la reparación y recuperación de paramentos verticales portantes en mal estado y de revestimientos deteriorados por humedades de filtración.

Todo ello se pretende hacer entre junio de este año, después de finalizar este proceso de adjudicación que Justicia inicia mediante un procedimiento abierto simplificado, y febrero de 2027, de ahí que la partida presupuestaria haya quedado dividida en dos ejercicios (786.766,73 euros para 2026 y 180.164,23 euros para el próximo año).

Por medio, deberá producirse el final de las obras de la denominada fase 0 (la de las actuaciones preparatorias en el exterior, con especial incidencia en el refuerzo del muro perimetral que conecta con la calle Girasol) y el inicio de la maquinaria para comenzar las fases 2 (la rehabilitación del almacén de tabaco fechado en 1961, colindante con la calle Girasol, cuya licitación debe empezar en septiembre de este año), 3 (la más importante, que es la construcción del nuevo edificio que levantarán inversores privados a cambio de un canon anual hasta 2056, que se quiere licitar en junio, coincidiendo con el inicio de las obras en las casas de ingenieros) y la 4 (la rehabilitación de los antiguos depósitos, donde la Junta prevé invertir 13,2 millones de euros y que se quiere licitar en diciembre de 2026).