Adjudicados los trabajos en el módulo de la playa de Cortadura de Cádiz para hacerlo accesible

La Junta de Gobierno Local del viernes ha aprobado la adjudicación de las obras del módulo fijo de Cortadura para su adecuación a playa accesible.

La empresa Boom AEC S.L. será la encargada de estos trabajos que están presupuestados en 106.420,10 euros (IVA incluido), y que contarán con un plazo de ejecución de tres meses y se enmarcan dentro del Plan ‘Cádiz hacia un modelo de turismo sostenible’ contando con la financiación de fondos europeos Next Generation.

En las actuaciones previstas están los aseos y las duchas, que se adecuarán a la nueva normativa y a los requerimientos exigidos por los estándares de playas accesibles.

También se actuará en los aparcamientos, donde se dispondrá de seis plazas para personas con movilidad reducida; y en la rampa, donde se realizará un recrecido de la rampa actual.

Además, se instalará señalización del itinerario accesible, playa accesible y servicios; y una zona de sombra, donde se creará un espacio común y zona de sombrillas.

El pasado junio la Junta de Andalucía le denegó al Ayuntamiento de Cádiz una solicitud de obras para llevar a cabo una nueva entrada más accesible en el tramo final de la playa Victoria debido a que la competencia de este tipo de actuaciones en la playa la ejerce la Demarcación de Costas del Gobierno Central, organismo que, de hecho, se encargó y costeó los trabajos de esta infraestructura más cercana a la vecina playa de Cortadura.