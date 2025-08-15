Cádiz sigue liderando la actividad de cruceros en Andalucía

El puerto de Cádiz sigue despuntando como el de mayor actividad en Andalucía en cuanto a escalas de cruceros se refiere. De hecho, lidera los datos de este mes de agosto, en el que está previsto que atraquen en la ciudad más de una veintena de embarcaciones turísticas, nueve de las cuales han llegado ya en esta primera quincena del mes.

Este liderazgo, sin embargo, no oculta un descenso de cifras con respecto a 2024, cuyo mes de agosto se dieron cita en la ciudad hasta 28 cruceros de los que bajaron hasta 70.899 pasajeros.

Por detrás de Cádiz se sitúa Málaga, que espera este agosto 19 cruceros y más de 44.000 pasajeros, con la llegada de buques de gran capacidad como el Aidacosma o el Arvia (este último ha visitado Cádiz esta misma semana). Por su parte, el puerto malagueño recibió en agosto de 2024 un total de 40.926 pasajeros repartidos en 16 escalas, según informa Europa Press con datos de Puertos del Estado.

Del mismo modo, el liderazgo andaluz del puerto de Cádiz no se limita a agosto, sino que también se hace evidente en el balance del primer semestre de este 2025, en el que la ciudad suma 210.000 pasajeros de crucero y 141 escalas. Por delante nuevamente de Málaga, que en ese período de enero a junio de 2025 ha recibido 206.252 pasajeros en 151 escalas de cruceros. Es decir, menos pasajeros pero más escalas que Cádiz.

Otro dato comparativo entre ambas potencias crucerísticas de Andalucía es el balance de 2024, cuando se registraron 696.000 pasajeros y 351 escalas en Cádiz frente a los 470.000 pasajeros y 285 escalas de Málaga, que seguiría así por debajo del puerto gaditano en cuanto a los cruceros se refiere.

Mucha diferencia con el resto

Estos datos aportados por Puertos del Estado constatan una notable distancia entre Cádiz y Málaga respecto al resto de puertos andaluces.

Así, por ejemplo, en Almería solo ha habido este agosto una escala (el Wind Surf, con capacidad para 342 pasajeros) “y está programada alguna llegada más este mes”, según Europa Press, que cifra un solo crucero también en agosto de 2024 con apenas 300 pasajeros. Hasta junio de 2025 se han registrado 7.306 pasajeros y 14 escalas, mientras que en todo 2024 la cifra ascendió a 12.397 pasajeros y 20 escalas.

El puerto de Motril, en Granada, prevé dos escalas este mes y recibió en 2024 a 5.051 pasajeros en cinco atraques (en una cifra que mejoraba la de años anteriores). En el primer semestre han atracado 24 cruceros con 21.202 pasajeros, mientras que en todo 2024 se contabilizaron 39 escalas y 58.800 pasajeros.

Por su parte, el puerto de Sevilla tiene dos escalas este agosto, por tres que tuvo en 2024 con menos de un millar de pasajeros. Hasta este junio se han registrado allí, en el muelle de Las Delicias, 9.524 pasajeros y 41 cruceros, frente a los 21.301 pasajeros y 74 escalas de todo 2024.

Con todos estos datos, Andalucía sigue consolidándose como uno de los destinos habituales en las rutas de cruceros por el Mediterráneo y el Atlántico, recibiendo buques internacionales y registrando un notable tránsito de pasajeros.