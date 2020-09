La adjudicación del contrato de limpieza a Cointer sigue generando dudas

Cointer será la empresa que asuma la limpieza viaria y la recogida de residuos urbanos de la ciudad durante la próxima década. Salvo cambio de última hora, la firma que obtuvo una puntuación mucho mayor que las dos competidoras en el concurso (Acciona y Valoriza) ha sido la seleccionada este viernes por el Pleno del Ayuntamiento para resultar adjudicataria del servicio. La propuesta, debatida en la convocatoria ordinaria de septiembre por la vía de urgencia, ha salido adelante con el único apoyo del equipo de gobierno y con el voto en contra de PSOE y Ciudadanos. El PP y el concejal no adscrito, por su parte, se han abstenido.

Este ajustado resultado refleja que la adjudicación a Cointer se hace plagada de dudas. Las que despertó una oferta que durante semanas ha sido estudiada y que ha necesitado de varios informes precisando algunas cuestiones por parte de la propia empresa, ante la posibilidad de que fuera considerada baja temeraria; y las que se han mantenido hasta el último momento, hasta la última reunión celebrada por la mesa de contratación, en la que la oferta de Cointer fue admitida con el voto en contra de PSOE y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular.

En esa mesa de contratación se volvieron a poner de manifiesto esas dudas que genera la oferta de Cointer. Especialmente por parte de la Secretaría municipal, que llegó a plantear si la oferta ganadora no debería ser “inadmitida” al existir un desfase entre las jornadas de trabajo ofertadas (60.147 jornadas) y las luego justificadas. “No están analizadas jurídicamente las consecuencias de esta alteración de la oferta, que podría ser considerada modificada”, trasladó la secretaria.

Esta consideración de la secretaria fue apoyada también por la Intervención Municipal, considerando que se debía emitir un informe al respecto porque aunque se haya admitido inicialmente la oferta de Cointer, si a tenor de ese desfase no fuera correcta “afectaría al análisis de la viabilidad que ahora se analiza”.

Otra duda deriva de la partida económica que Cointer justifica mediante el ingreso de subvenciones. Los informes emitidos en relación a esta cuestión indican que ese planteamiento de la empresa no deja de ser riesgo empresarial, ya que en caso de no recibir las subvenciones deseadas, o no en las cantidades esperadas, será la empresa la que deba asumir esa diferencia en su contra. No obstante, alerta la Secretaría que la cantidad procedente de subvenciones (184.101,96 euros) es superior al beneficio industrial fijado por el servicio (138.137,85 euros). Es decir, que el beneficio por subvenciones es mayor que el benficio industrial, por lo que en caso de que esas subvenciones no lleguen “no puede ser asumida por los gastos generales y beneficio industrial”.

La opción también trasladada de la empresa de reducir costes mediante los pagos delegados a la Seguridad Social plantea dudas a la Secretaría Municipal, “que no sabe si es admisible jurídicamente considerarla como subvención tal y como se establece en el informe de Contratación, puesto que considera que la empresa es un mero intermediario en dichos pagos”, según reza el acta de la Mesa de Contratación celebrada el pasado 9 de septiembre.

El absentismo laboral fijado por Cointer en un 1% es otra de las cuestiones que no convencen a técnicos y políticos, reflejando en este caso la Secretaría que “se aleja de la realidad del contrato y es de difícil consecución, tal y como indica el informe elaborado por la Delegación de Medio Ambiente”.

Por último, la secretaria señala también que los informes emitidos reflejan también que las mejoras ofrecidas por Cointer no han sido valoradas económicamente, algo que debería haberse hecho “puesto que no suponen coste para el Ayuntamiento pero sí para le empresa que las oferta”.

A fin de cuentas, las dudas parecen converger en un problema común: la ausencia de un informe económico que valore o acepte los puntos establecidos por Cointer. Así lo manifestó en la mesa de contratación la secretaria, el interventor y también el director de Contratación.

La situación, a tenor del acta, quedó resuelta finalmente por la única intervención del portavoz del PP, Juancho Ortiz, que defendió la “garantía de que los informes que se han realizado están avalados por los técnicos municipales, que en definitiva, son los que han estudiado las ofertas presentadas y la justificación de las mismas”. Y bajo esta premisa, con el único apoyo del equipo de gobierno, el rechazo de PSOE y Ciudadanos y la abstención de los populares y de Domingo Villero que también comparten la Intervención y la Secretaría Municipal, Cointer está ya a un paso de asumir el servicio de limpieza de Cádiz, pese a las dudas que genera su oferta.