Adif trabaja ya en la nueva calle que recuperará la entrada principal a la estación del tren de 1905 en Cádiz

Ya se trabaja en el viario que permitirá el acceso al nuevo aparcamiento de Adif y a la estación de 1905.

Adif, la empresa pública encargada de las infraestructuras ferroviarias, ha iniciado los trabajos de urbanización del espacio comprendido entre la fachada principal de la vieja terminal de 1905 y la trasera de la Aduana en Cádiz

Este suelo, cerrado al público desde hace décadas, se habilitará como un espacio peatonal que, por una parte, dará acceso directo al nuevo espacio gastronómico y de ocio que se construirá en la vieja estación, y por otra conectará también con el aparcamiento que Adif está construyendo en la parcela de su propiedad que da a la avenida de Astilleros.

Este terreno se podrá ampliar si finalmente se derriba la Aduana o, por lo menos, la nave trasera de este edificio administrativo, a fin de recuperar la visión de la fachada histórica de la terminal.

El inicio de estos trabajos coincide con la última fase de la construcción del nuevo aparcamiento en superficie. Este equipamiento contará con 183 plazas. La zona ya está casi terminada, aunque Adif no ha aclarado aún cuándo entrará en funcionamiento.

Adif ultima las obras del nuevo aparcamiento junto a la avenida de Astilleros. / Julio González

Este proyecto, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros (que tendrá continuidad en el lateral de la estación que da a la Cuesta de las Calesas, con otras 78 plazas de estacionamiento y un viario bien urbanizado), incluye también la puesta en uso del edificio del vestíbulo. Atendiendo a los plazos de las obras de mantenimiento en este edificio (que lleva cerca de dos décadas terminado, pero sin uso alguno desde entonces), ya deberían de estar concluidas, aunque aquí tampoco Adif menciona fecha de inauguración.

Cuando el vestíbulo esté totalmente adaptado, Adif situará aquí la entrada principal a la estación ferroviaria de Cádiz. Se accederá así a una amplia sala para los usuarios, con un área de venta de billetes, para a continuación entrar en la zona de estacionamiento de los trenes de Cercanías, Media Distancia, Largo Recorrido y el tranvía.