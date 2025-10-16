¿Puede quedarse pequeña la estación del tren de Cádiz?

El actual complejo ferroviario en fase de construcción. Se pueden ver las estaciones de 1905 y de 1966.

En el plazo de unas semanas Adif culminará las obras de dos proyectos directamente relacionados con el funcionamiento del complejo ferroviario de Cádiz, en el entorno de la plaza de Sevilla.

Por una parte, el nuevo aparcamiento en superficie en el terreno paralelo a la vieja estación de 1905 en el lado de la avenida de Astilleros; por otra, terminarán los trabajos de mantenimiento del edificio del vestíbulo, necesarios tras pasar dos décadas sin uso alguno.

Será entonces cuando Adif, la empresa pública encargada de gestionar la estación de Cádiz, abra el que será el acceso principal de la terminal ferroviaria por este vestíbulo, cerrando la entrada que se ha mantenido en uso desde hace veinte años en el lateral que da a la muralla de la Cuesta de las Calesas.

El usuario del tren accederá entonces a un edificio de considerable tamaño, y más en esta ciudad, con área de venta de billetes y sala de espera, para después acceder a la zona de vías, hoy parcialmente utilizada por los pasajeros que van a subir a algún tren.

De esta forma, tras cerca de un cuarto de siglo, el Ministerio de Transporte culminará lo que le corresponde de la reordenación del suelo ferroviario en Cádiz, iniciado con el soterramiento de la vía a finales del siglo pasado y la construcción de la nueva terminal.

En la derecha de la imagen, la primitiva estación de 1861. / D.C.

Cuatro estaciones desde la llegada del tren a Cádiz

Es la cuarta estación de la ciudad desde la llegada del tren a Cádiz en 1861 con la primitiva y pequeña estación, de tamaño mínimo, levantada sobre suelo rellenado de la Bahía; la de 1905 en fase de reconvertirse en un centro gastronómico y de ocio; la que se levantó entre este histórico edificio y la muralla, en 1966 y la actual de 2002.

Sin embargo, la puesta en uso definitivo de todos estos edificios, con espacio amplio para los pasajeros, va a coincidir casi en el tiempo con un posible incremento de los servicios ferroviarios, y a medio plazo con la, también, posible llegada de la competencia de Renfe en los servicios con Madrid.

Obras de construcción de la estación de 1905 en una imagen de 1903. / D. C.

Todo ello implicará más trenes que trabajarán en un haz de vías hoy muy limitado.

La terminal de Cádiz cuenta con seis vías, dos de las cuales se dedican al tranvía metropolitano y al Cercanías. Las otras cuatro se dedican para la Media y Larga Distancia. Y en este caso, solo hay dos vías que por la longitud de sus andenes pueden atender a los trenes a Madrid o Barcelona con doble composición, es decir con más vagones.

El problema inicial es que la estación de Cádiz es terminal. “Al ser la estación en fondo de saco, los trenes deben permanecer estacionados hasta que vuelven a reemprender la marcha. Los trenes de Cercanías y el tranvía funcionan en el sistema push-pull por lo que pierden salir nada más llegar tras el trasvase de viajero”, destacan analistas del sector.

Por el contrario, no pasa lo mismo con los trenes de Larga y Media Distancia “que requieren una mayor estancia para su limpieza”. Estos trenes se reubican en las tres vías ubicadas fuera de la estación y a pie de la muralla. Son de corta longitud pero suficiente para estas tareas.

Pero si se cumplen las previsiones del Ministerio de Transporte de aumento del tráfico ferroviario en Media y Larga Distancia, las vías actuales quedarán muy ajustadas, e incluso insuficientes.

Así, se está pendiente de reforzar el trayecto con Sevilla- Córdoba y Jaén especialmente en determinados días en los que es imposible encontrar una plaza libre. En cuanto a Madrid, aun queda pendiente incrementar los trayectos una vez se cuenten con más Alvia o se pueda contar incluso con los Avril.

Y todo ello unido a la posibilidad de que, a partir de 2028(siempre que dispongan de trenes de ancho variable), paren en Cádiz los trenes low-cost si Iryo y Ouigo se apuntan a esta competencia con Renfe. Trenes que necesitan su espacio en una estación que no puede crecer más.