Adelante critica la "dejación de funciones" del alcalde con el cambio de nombre del Estadio

La operación anunciada por el Cádiz Club de Fútbol en relación al nombre del estadio ha despertado una ya vieja polémica en torno a la rotulación y denominación de este edificio. El nuevo nombre comercial, JP Financial Estadio (el estadio en sí, físicamente, seguirá denominándose Nuevo Mirandilla), ha provocado el rechazo frontal de Adelante Izquierda Gaditana, que no comparte la decisión "de manera unilateral y sin transparencia" tomada por el club deportivo.

Así lo ha manifestado el portavoz de este grupo municipal, David de la Cruz, que cree que este cambio "plantea un problema de fondo que va mucho más allá de una simple cuestión comercial o de marketing deportivo". "Estamos hablando de una instalación municipal, un estadio que es patrimonio de la ciudad y, por tanto, de todos los gaditanos y gaditanas. No es una propiedad privada del club. En consecuencia, el nombre del estadio no debería decidirlo un consejo de administración, sino la ciudad, a través de sus instituciones democráticas", explica De la Cruz, que en base a ello considera que "la actitud del Ayuntamiento en este asunto supone una clara dejación de funciones, renunciando a defender el interés general frente a intereses privados".

También ha querido analizar el portavoz de AIG el beneficio económico de esta operación de cambio de nombre, preguntándose por el paradero de los ingresos que se reciban. "El estadio ha sido construido, reformado y mantenido con dinero público, con los impuestos de la ciudadanía de Cádiz. Sin embargo, no se ha explicado con transparencia si los ingresos derivados del nombre comercial repercutirán en la ciudad o si quedarán en manos del club", indica David de la Cruz, que habla de un "oscurantismo" que considera "inaceptable", porque "si se mercantiliza un bien público, cualquier beneficio debería revertir íntegramente en Cádiz: en servicios públicos, en el deporte base o en mejoras para el propio estadio". "Lo contrario sería una privatización encubierta de un patrimonio común", ha añadido.

Rechaza el concejal de la oposición "que lugares que son de todas y todos pierdan su identidad para convertirse en una marca". Y en medio de esta nueva polémica en torno al nombre del Estadio, no olvida que el alcalde anunció "hace dos años" la apertura de un expediente para que el estadio volviera a llevar el nombre de Carranza. "Aquel anuncio fue una promesa irresponsable, porque dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática no es una opción ideológica, sino una obligación legal que incomoda al Partido Popular, ya que le obliga a romper con símbolos y discursos del pasado franquista que nunca ha querido cuestionar", ha manifestado a este respecto.

"En definitiva, el posicionamiento de Bruno García en este asunto es doblemente negativo, porque ni respetó la memoria democrática con rigor desde el principio, ni defiende ahora el carácter público del estadio frente a su mercantilización. Y a todo ello se suma, una vez más, la falta de transparencia de este equipo de gobierno, que aún no ha aclarado a los gaditanos y gaditanas qué papel ha jugado en todo este asunto", concluye David de la Cruz.