La adaptación por tanguillos de la Salve Rociera

Si no fuera por la pandemia los rocieros hubiesen vivido este fin de semana la gran celebración con la que sueñan todo el año. No ha podido ser, por segundo año consecutivo, pero hay quienes no dejan pasar la oportunidad para recordar a la Virgen del Rocío. Es el caso de la orquesta de pulso y púa Rondó Gaditano, dirigida por Julio Pardo Carrillo, que ha adaptado por tanguillos la Salve Rociera. Y en esta adaptación ha tenido mucho que ver la experiencia de los músicos en diferentes coros carnavalescos de Cádiz.

A las tradicionales guitarras, laúdes y bandurrias se han unido contrabajos, violonchelos y el tamboril rociero. El resultado, original donde los haya, puede disfrutarse en el video que acompaña a la noticia. La Hermandad del Rocío en Cádiz cedió sus instalaciones para la grabación.