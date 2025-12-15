Acercarse a la cocina en Petit Comité

Foodie Cádiz es ahora Petit Comité. El espacio gastronómico de la calle San Germán cerró sus puertas a finales del pasado mes de septiembre tras una etapa plagada de éxitos. A través de cursos, talleres, demostraciones en vivo y catas, crearon un universo alrededor de la cocina que contó con una amplia red de seguidores.

A principios de diciembre volvió bajo otro nombre y dirección: Petit Comité, de la mano de Lorena Contreras, pero apostando por la misma filosofía de enseñar, acercar nuevos sabores y disfrutar de la cocina.

Explica la propietaria de este negocio que “Petit Comité es un espacio gastronómico abierto pero también privado. Convocamos catas temáticas o estacionales, también talleres de cocina y celebraciones privadas para amigos o empresas, cumpleaños y presentaciones, y todo aquello que nos demanden los clientes”.

Lorena señala que “intentamos usar productos de temporada, de kilómetro cero y dejar nuestra pequeña huella en la sostenibilidad”.

Los clientes de Foodie Cádiz, confiesa la dueña de Petit Comité, eran más que eso y por eso “se han alegrado muchísimo de que tenga continuidad. Hay una amistad y un vínculo emocional que se ha forjado durante años, porque al final lo más importante para la gente que viene no es solo la comida, si no el ambiente que se crea, las relaciones. La comida es una excusa para pasarlo bien”.

No obstante, sigue siendo un espacio gastronómico en el que innovar y acercarse a otras propuestas singulares y temáticas.

En las catas, como la de tartares, tacos y margaritas, o hindú, Lorena se encarga de cocinar, presentar los platos y proponer el maridaje, mientras que en las experiencias gastronómicas privadas se sirven cinco platos en los que los participantes elaboran un par de ellos. “Se hacen introducciones sobre los platos y se cuentan anécdotas, chascarrillos y datos interesantes. El objetivo es abrir la dinámica de participación y que la gente vaya conectando”, subraya.

La propietaria de Petit Comité resalta el perfil de ‘foodie frikis’ o locos por la comida que se ha extendido en los últimos años. “Cuando abrimos la agenda, muchas de las catas se quedan casi inmediatamente sin plazas. Siempre hay mucha gente interesada”.

Tras ejercer como abogada, metre y organizadora de eventos en el restaurante La Estancia Golf, de Chiclana, Lorena tenía claro que quería ir más allá en el tema de la gastronomía y desarrollar su parte más creativa. “Este es un espacio multidisciplinar que permite sorprender e innovar. Los platos y la formar de presentarlos tienen mi identidad y la respuesta que he tenido hasta ahora ha sido muy buena”, finaliza.