The Singular Coffee abre en la calle Barrié de Cádiz. La Santa echa el cierre en Ancha

Asentados en Los Caños de Meca y en Vejer de la Frontera, The Singular Coffee apuesta ahora por la capital gaditana. La cafetería-pastelería abrió el pasado sábado en la calle Barrié de Cádiz, adonde han llevado sus cafés de especialidad y sus dulces artesanos. Oliva González y Tony Pérez son los propietarios de este negocio que cuenta con una identidad propia, muy marcada, basada en ofrecer productos de comercio justo, naturales y de pequeños productores.

La fama de The Singular Coffee y la lealtad de sus clientes ha sido la principal razón del desembarco en esta nueva ubicación. "Tenemos muchos clientes de Cádiz tanto en Vejer como en Los Caños y ellos son los que nos han pedido que abriéramos en la capital gaditana". El primero de sus locales, en la pedanía barbateña, vio la luz tras la pandemia, en el año 2020, mientras que el del pueblo de La Janda, situado en la calle Corredera, fue inaugurado tres años después.

Explica Oliva que trabajan con "café 100% arábica, de especialidad, totalmente natural y sin nada de torrefacto", procedente de Colombia, Perú, Etiopía, Kenia o Guatemala, entre otros países, así como repostería artesana. "Tenemos el obrador de pastelería en Chiclana. Lo hacemos todo de la manera más artesanal que te puedas imaginar, como si lo hicieras en casa". Entre su oferta se pueden encontrar tartas de Chocolate y Baileys, Baileys, Red Velvet, Zanahoria, Dulce de Leche y Plátano, Pistacho, Arándanos, Mango, Manzana, Queso Payoyo, Banofee, Lemon Pie y Coco y Limón. También tienen brownies, cookies y croissants.

De cara a las fiestas navideñas pondrán a la venta roscones de Reyes, que ya se pueden encargar, al igual que las tartas. "De momento servimos el café y los dulces para llevar, aunque estamos pensando poner algunas mesas porque los clientes nos lo han pedido", afirma Oliva. Los roscones son muy demandados y la propietaria de The Singular Coffee recuerda como el año pasado se acabaron las existencias el día 2 de enero.

La tienda también dispone de tés, infusiones, chocolates, frappés y bolsas tote bags y tazas con el logo de la empresa, una libélula.

Un cierre en la calle Ancha

Si la calle Barrié da la bienvenida a The Singular Coffee, la calle Ancha dice adiós a La Santa, una tienda de ropa juvenil para hombre y mujer. Natalia Davín es la propietaria de este negocio que en unos días echará la baraja para siempre. Con todos los artículos en liquidación, esta joven empresaria confiesa que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo porque "la ciudad está en decadencia, hay un declive en el tema de la vivienda, el comercio y el precio de los locales que es difícil de sostener. Nosotros no hemos tenido problemas en este sentido porque mi casera nos ha respetado las condiciones, pero sí es verdad que notamos que las temporadas bajas son cada vez peores y tampoco las altas son súper altas".

Liquidación por cierre en La Santa. / Julio González

Natalia cree que la huída forzada de gaditanos a otras ciudades por la falta de vivienda lastra el comercio "porque cada uno compra donde vive. No se cuida la ciudad, no se cuida el comercio, o eso pensamos nosotros, y antes de pegarnos el gran batacazo preferimos cerrar". La decisión tiene que ver también "con la salud. Queremos cuidarnos, porque nos quedan muchos años laborales y esto al final es estar pico y pala sufriendo", añade.

Abierta desde mayo de 2022, La Santa se especializó en ropa streetwear y ha mantenido una clientela fiel que no ha sido suficiente para salvar el negocio. "Esta semana que estamos de liquidación, la gente ha estado a tope con nosotros comprando y deseándonos cosas buenas. Y aunque teníamos muchas ganas de seguir con este proyecto, cuando no depende de ti, es imposible", apostilla Natalia.