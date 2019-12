“Esto ha sido un jarro de agua fría. Lo estoy pasando fatal”, dice Ana, la abuela que ha sido condenada a dos años de prisión por el delito de sustracción de menores. “Cuando leí la sentencia, se me caían las lágrimas. Y mis padres igual, llorando sin parar”.

Ana se muestra muy sincera. “Comprendo que no hice las cosas bien, pero eso no me hace merecedora de una pena de prisión. Y mucho menos, que me retiren la patria potestad. ¿Cuatro años sin mi nieto?, pero si yo lo he criado desde el mismo día en que nació. Del hospital me lo llevé yo”, se lamenta.

La sentencia de primera instancia que ahora condena a la bautizada como ‘abuela coraje’ ya está recurrida ante la Audiencia Provincial de Cádiz. “Llegaré hasta donde tenga que llegar. Me voy a la puerta del Tribunal Supremo si hace falta. Yo no voy a entregar a mi pequeño. No estoy haciendo nada malo para que me quiten a mi niño”.

Pero claro, la sentencia, aunque no sea firme, está ahí. “Tengo una cosita aquí [mientras se aprieta el pecho]... Le doy vueltas a la cabeza y estoy todo el día nerviosa, pensando una y otra vez en lo mismo. No entiendo por qué está pasando esto”, explica Ana entre indignada y dolida. “Aunque me voy a mantener firme y derecha, como lo he hecho siempre”.

“Yo adoro a mi nieto. Lo quiero con locura. Es como si lo hubiera parido. A fin de cuentas, estamos los dos solos, nos tenemos el uno al otro”, recalca la abuela gaditana, que sigue en pie de guerra frente a los tribunales y frente a la administración.