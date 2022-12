El 'Yuyu' abre en Change.org una petición para que vuelva el oso del 'cuello roto' a la Cabalgata de Reyes

Fue carne de memes y se convirtió en uno de los personajes más famosos de comienzos de este año tras su paso por la Cabalgata de Reyes de la capital gaditana. El 'oso del cuello roto', el 'oso perjudicado', 'el oso del cuello chungo' o simplemente el 'oso de Cádiz' fue la sensación en redes sociales, se coló en los informativos de muchas televisiones nacionales, en las páginas de medios de comunicación de todo el país y se convirtió en la imagen de varios productos que se pusieron a la venta.

Pero este año, esa notoriedad que se llevó la ciudad gracias a la mala hechura del oso polar no volverá a producirse porque el Ayuntamiento anunció que no se contará con su singular figura para no desviar el foco de atención "en algo que no deja de ser una anécdota y en algo como una cabalgata que para nosotros es una cosa muy seria", declaraba la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla.

Esta decisión fue lamentada por muchos gaditanos, que esperaban poder volver a repetir el ansiado momento o al menos verlo en persona, ya que en la Cabalgata de Reyes de 2022 no realizó el recorrido completo. Uno de esos 'nostálgicos' es José Guerrero Roldán 'Yuyu', que ha lanzado en Change.org una campaña para recabar apoyos en torno a su vuelta a este evento.

El otrora autor de Carnaval y actual locutor en Canal Sur Radio, ha subido a Change.org una petición bajo el título de 'Firma para que el oso del cuello chungo vuelva a la Cabalgata de Reyes'. Para desarrollar su propuesta, 'Yuyu' señala lo siguiente: "Abrimos un libro de firmas para que el oso polar del cuello descolgado, que se hizo famoso el año pasado en la Cabalgata de Reyes de Cádiz, vuelva a salir en la misma, pero con el cuello igual, sin arreglar.

El Ayuntamiento de Cádiz ha decido prescindir de tan adorable animalito y pedimos que reconsidere su postura y le ofrezca a tan distinguido plantígrado el lugar que se merece en la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero en las calles de Cádiz. Firma y apoya esta noble petición".

La propuesta ya está siendo compartida en las redes sociales por muchos internautas. El propio José Guerrero insta al alcalde de Cádiz, José María Gonzáles Santos 'Kichi', a "que haga posible su retorno, que sería un pelotazo y el oso se lo merece. Oleeeee. Vámonos señores", finaliza su escrito en Twitter.