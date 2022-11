El Ayuntamiento de Cádiz quiere evitar otro 'oso de cuello roto' en la cabalgata de Reyes Magos

El Ayuntamiento de Cádiz no quiere sorpresas en la cabalgata de Reyes Magos del próximo 5 de enero de 2023. Por ello estará muy pendiente de que un percance como el provocado por el figurante que representaba a un oso polar en el desfile de 2022, que se hizo viral en España por su 'cuello roto', se vuelva a repetir en la avenida principal de la ciudad.

La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, aunque ha señalado este lunes que "el momento de recordar al oso fue en Carnaval", quiso aclarar que "es cierto que cuando se hace tantísimo esfuerzo en desarrollar un espectáculo como es una cabalgata, con muchísimo trabajo atrás, nos parecía injusto quitarle la importancia y poner el foco en algo que no deja de ser una anécdota y en algo como una cabalgata que para nosotros es una cosa muy seria".

La edil recordó que en la cabalgata de Carnaval "no ocurrió nada con los hinchables" y que el oso "quedará en imaginario colectivo, pero no nos gustaría que se centrara ahí. Porque verdaderamente trabajamos en una apuesta nueva, colorista, muy brillante y muy mágica para los niños y las niñas, con mucha calidad en las animaciones. Y eso quedaría eclipsado si volviésemos a incidir en estas anécdotas. No es la línea".

Cazalilla admitió que la delegación que preside está poniendo cuidado en la contratación de los figurantes de la animación de la cabalgata de Reyes Magos. "Hemos puesto mayores recursos y las figuras están todas muy cuidadas. Creo que van a gustar, aunque no sean tan divertidas", insistió.

El oso 'perjudicado' fue trending topic en las redes sociales y carne de memes que corrieron como la pólvora por los teléfonos móviles, llegando incluso el programa 'Sálvame' de Telecinco a recrear en una mini cabalgata en el plató con un oso también doblado. El controvertido personaje de la cabalgata gaditana contó además con su propio merchandising.

También llamaron la atención las princesas Disney, realmente inquietantes por su aspecto, y un hinchable representando a una momia egipcia, manifiestamente mejorable. Estos son los deslices que el Ayuntamiento de Cádiz no quiere repetir el próximo 5 de enero.