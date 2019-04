Veinte colectivos sociales vuelven a acusar a través de un comunicado al concejal del PP y presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz, José Blas Fernández, de “difundir falsedades” para “continuar bloqueando” la puesta en marcha del bono social de Eléctrica de Cádiz que impulsa el Gobierno municipal previa elaboración por la Mesa contra la pobreza energética.

Mantienen las asociaciones firmantes que la resolución de la Dirección General de Tributos (DGT), que considera inviable la deducción fiscal de la donación destinada a financiar la ayuda, “no afecta al Bono Social Gaditano, afecta a la forma de desgravación fiscal y a la propia Fundación Eléctrica de Cádiz que preside José Blas Fernández”.

“La cuestión de tributación no forma parte del acuerdo del Bono Social Gaditano y no pone en cuestión la propuesta –insisten–, es un tema que afecta a las entidades que lo van a gestionar, es decir, a la empresa Eléctrica de Cádiz distribución (que sería quien aportaría el dinero) y a la Fundación Eléctrica de Cádiz (que tal y como está aprobado en el consejo, facilitaría esta ayuda) en relación a su tributación a Hacienda”. Y afirman que “la posibilidad de desgravación no tiene que ver con la legalidad de la propuesta, como el Partido Popular quiere hacernos creer”.

“Para poner en marcha el Bono Social Gaditano no es necesaria la desgravación máxima de las donaciones –repiten–, puesto que se pagaría de los beneficios de la distribuidora, que reparte importantes dividendos cada año (entre 8 y 10 millones de euros)”.

“La respuesta de la DGT viene a decir lo que ya sabíamos, que la desgravación no puede ser la máxima. Pero ello no es impedimento para implementar el Bono Gaditano. De hecho, se podría aplicar ya para beneficio de las familias desfavorecidas si el PP dejara de bloquearlo y firmara los convenios que faltan”.

Entre los colectivos firmantes están la Asociación Pro Derechos Humanos, Mujeres de Acero, Facua, Marea Pensionista, Economía del Bien Común, Comité Oscar Romero, Marea Blanca Gaditana, Amigas del Sur, Iguales en Acción, Autonomía Obrera, USO, Cardijn y la Mesa de Transición Energética y el Plan C, entre otras.