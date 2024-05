El crucero Vasco da Gama llega al puerto de Cádiz a lo justo tras salir mal parado del astillero de Setúbal

El crucero Vasco da Gama llegaba este domingo a Cádiz no con demasiados buenos ánimos, ya que parece que viene "escaldado" tras las últimas reparaciones a las que se ha sometido en el astillero portugués e Setúbal. No parece que salieran demasiado contentos de allí y, tanto es así que todo esos desajustes lo han llevado a tener que posponer el inicio de su temporada de verano y a suspender, incluso, una ruta de seis días, algo que no es demasiado usual y y no es nada bueno desde el punto de vista promocional para una naviera y más si tiene tan poca proyección internacional como es Nicko Cruises.

Después del retraso en la finalización de una estancia regular en el astillero de Setúbal, Portugal, el Vasco da Gama regresó a la mar en Lisboa este mismo sábado 11 de mayo de 2024, es decir un día antes de llegar al puerto de Cádiz, donde ha hecho incluso noche, algo que se conocer como hacer "overnight". Es fácil deducir que la decisión de llevar a cabo esta estancia nocturna puede estar relacionada con los problemas que tuvo en Setúbal, aunque no hay nada que confirme tal extremo.

Lo peor es que recientemente, Nicko Cruises tuvo que posponer el inicio de la temporada de verano de 2024 para el Vasco da Gama del 5 al 11 de mayo de 2024 y cancelar un crucero de seis días porque las reparaciones en el astillero luso tomaron más tiempo de lo esperado originalmente, algo a lo que en Cádiz no estamos demasiado acostumbrados a la vista de que se puede decir que el cien por cien de los cruceros se marchan de la factoría de reparaciones del astillero gaditano en fecha y forma, e incluso antes de la fecha, lo que les permite conectar perfectamente con sus compromisos con sus clientes para no tener nunca que dejar a nadie en tierra y "compuesto y sin novio".

Al parecer, el motivo de los retrasos en la estancia en el astillero fueron problemas de propulsión en el Vasco da Gama, que ya se habían producido en las últimas etapas del viaje mundial 2023/24. El eje de transmisión no pudo repararse en el astillero de Setúbal, por lo que fue retirado, llevado al fabricante para su reparación y reinstalado en el barco.

Temporada de verano del Vasco da Gama

El próximo mes, Vasco da Gama pasará su temporada de verano navegando por todo el Mediterráneo, y la mayoría de los viajes comenzarán y terminarán en La Valeta, Malta. Debido a los ajustes de horarios, se ha ajustado el itinerario del crucero, que comenzaba este sábado en Lisboa en lugar de Malta. A partir de una escala en La Valeta, Malta, el 19 de mayo de 2024, el Vasco da Gama volverá a su horario habitual. Después de los cruceros por el Mediterráneo, el Vasco da Gama realiza cruceros por el norte y el oeste de Europa de julio a septiembre.

El Vasco da Gama es actualmente el único crucero oceánico de Nicko Cruises. Con un máximo de 1.000 invitados a bordo, el barco viaja por Europa durante la temporada de verano y pasa el invierno viajando por todo el mundo. El crucero entró en servicio en 1993 como Statendam para Holland America Line. La conversión de Nicko Cruises se llevó a cabo en la primavera de 2021.

Itinerario original del Vasco da Gama del 11 al 19 de mayo de 2024: La Valeta (Malta) - día de mar - Mahón (Menorca) - Calvi (Córcega) - Portoferraio (Elba) - Olbia (Cerdeña) - Salerno - Giardini Naxos (Sicilia) ) - La Valeta (Malta)

Nuevo itinerario del Vasco da Gama del 11 al 19 de mayo de 2024: Lisboa - día de mar & Cádiz - Cádiz (donde ha pasado la jornada del domingo, la noche del domingo y el lunes) - día de mar - Mahón (Menorca) - Ajaccio (Córcega) - Nápoles - Messina (Sicilia) - La Valeta (Malta).