"No me fío de la oposición. Estoy convencido de que han malmetido en algunas operaciones para que no salga adelante"

De hecho, Navarro asegura que la intención del equipo de gobierno fue que en el pleno del pasado viernes – el último ordinario del actual mandato corporativo – se hubiera abordado el proceso de venta del Estadio, “pero los grupos de la oposición rechazaron la urgencia ”. “Ellos no quieren que pueda haber adjudicación directa por lo que pueda suponer una operación así ahora de cara a las elecciones”, ha trasladado Navarro, que llega a asegurar que “ desconfiamos de la oposición”. “Estoy convencido de que han malmetido en algunas operaciones para que no salga adelante. Hasta con tres empresas se ha hecho esto. Son síntomas más que evidente para no fiarnos. Ojalá se hubieran preocupado en traer inversores para el hotel, pero nos hemos encontrado con una oposición destructiva”, valora.

El plan del equipo de gobierno es aprobar cuanto antes el procedimiento para posibilitar la venta mediante adjudicación directa; y por ello, Navarro ha anunciado que en los próximos días se convocará un pleno de carácter extraordinario para abordar esta cuestión y reactivar el proceso de venta del Estadio. “Nos hemos dado cuenta en este tiempo que las empresas no suelen concurrir a subastas de este tipo, sino que optan por la modalidad de adjudicación directa. Por eso vamos a intentar esta vía por todos los medios”, adelanta, señalando al respecto que el mercado “se está moviendo constantemente y no podemos dejar pasar esta oportunidad . Hay que poner la maquinaria en marcha cuanto antes, para que ya sea yo o el que venga tras las elecciones tenga posibilidad de vender el hotel; algo que puede pasar hoy, mañana, en julio o el año que viene”, ha valorado el edil.

“No quiero ir por la ciudad y que alguien diga que fui el concejal que no vendió el hotel”

Le ha costado una sentencia judicial que le tumbó el presupuesto de 2016, una reprobación del pleno, la petición de su dimisión o cese... La operación de la Tribuna del Carranza ha sido uno de los carros de batalla de David Navarro en este mandato corporativo. Pero el edil no considera que haya sido el mayor quebradero de cabeza, sino que “he sido etiquetado de forma injusta”.

“Nadie puede decir que no haya trabajado y que haya puesto todo mi empeño en esta cuestión. Asumí de forma personal vender el hotel, porque era un reto dar uso a esa gran superficie que el anterior equipo de gobierno no había podido vender y porque la ciudad lo necesita. Me dediqué un año en cuerpo y alma a vender el hotel, y terminé siendo reprobado por el Pleno, que no es justo ni es plato de buen gusto”, valora el concejal de Hacienda y de Patrimonio.

Navarro está convencido de las bonanzas que tendría la operación del Carranza. “La ciudad necesita esos diez millones de euros, y todo lo que supone una operación de este calado con respecto a la construcción del hotel y a la actividad posterior que su apertura generaría”, comenta. Además, incide en que en la ciudad “sigue habiendo falta de plazas hoteleras”, que él llega a cifrar en 500 o 600. “Hay eventos que se van a otros sitios porque no hay capacidad suficiente en los hoteles de la ciudad, y visitantes que no terminamos de aprovechar porque tienen que dormir fuera de la ciudad”, comenta.

Por todo ello, Navarro se muestra convencido de que el Carranza “no será mi débito”. “Dije que no me voy a ir de la política hasta que venda el hotel. No quiero ir por la ciudad y que alguien pueda decir que fui el concejal que no vendió el hotel”, confiesa, asegurando haber puesto todo su empeño a lo largo de estos años para conseguir una enajenación para la que se vuelve a abrir la puerta con el fondo tailandés que ha mostrado interés.