Últimos días para pagar el impuesto de circulación en Cádiz

Los gaditanos tiene tan solo unos días para cumplir con el primer impuesto municipal del año, el que grava la posesión de vehículos de tracción mecánica, vulgo impuesto de circulación, cuyo plazo para abonar su cuantía en periodo voluntario finaliza el próximo lunes 18 de abril. Si no se tiene domiciliado este impuesto y, además, la costumbre es abonarlo en una entidad bancaria vía ventanilla, el ciudadano solo dispone de unas horas de hoy, Lunes Santo, del martes, del miércoles y, finalmente, el próximo lunes, puesto que el jueves y viernes son festivos y las oficinas no abren. De todas formas, son varias las fórmulas para pagar el impuesto sin la molesta espera en una ventanilla bancaria.

Eso sí, desde el Ayuntamiento de Cádiz se recuerda a los contribuyentes que "ya no se envían las cartas a los domicilios avisando del pago voluntario de los distintos impuestos. No obstante, se ha enviado un correo electrónico en aquellos casos que han sido indicados por el ciudadano o ciudadana". En todo caso, la descarga de la carta de pago no es complicada a través del portal de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz. Simplemente hay que identificarse con el DNI, señalar qué carta de pago se quiere descargar y señalar en un recuadro el importe del recibo del año anterior o, si no se recuerda, una cantidad aproximada.

Con la carta de pago en la mano, es posible acercarse a la oficina bancaria, en caso de que sea entidad colaboradora y en los horarios, cada vez más limitados, que cada sucursal imponga, para pagarlo en ventanilla o en sus cajeros automáticos a través de la lectura del código de barra del documento. Además, como en su día avanzó el concejal de Hacienda, José Ramón Páez, "dentro de la apuesta por la administración electrónica que realiza el Ayuntamiento y para facilitar las gestiones de pago, las cartas de pago disponen de un código QR".

Este código permite pagar de manera telemática, pues su lectura "conduce directamente a un enlace seguro, y si se selecciona la opción de pago con tarjeta se mostrarán los datos del recibo y solo habrá que cumplimentar los datos de la tarjeta para realizar el pago".

También a través del portal web de Hacienda municipal es posible abonar los recibos mediante la opción 'pago online recibos y liquidaciones'. Sólo hay que introducir los datos de referencia de la carta de pago y, en un página de la entidad Unicaja, se pueden pagar los recibos con la tarjeta de crédito personal de cada contribuyente.

La Delegación de Economía y Hacienda recuerda siempre "la posibilidad de domiciliar los recibos para evitar posibles olvidos que puedan acarrear recargos de apremio e intereses de demora".

El próximo periodo de pago se abrirá para el abono del Impuesto de Bienes e Inmuebles, vulgo IBI, desde el 15 de abril, Viernes Santo, hasta el 15 de junio. Este impuesto puede ser fraccionado en dos pagos.