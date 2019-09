La demanda de más aparcamientos, además de un autobús circular por el cinturón universitario y la mejora de los horarios de los autobuses interurbanos por parte del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz (UCA) ha desatado otra polémica justo cuando está a punto de arrancar el nuevo curso. Ha sido a raíz de la apertura del carril-bici por el anillo que recorre las facultades, una infraestructura que defiende la representación estudiantil, pero a la que achacan la pérdida de un buen número de plazas de aparcamiento.

Unos acusan a los estudiantes de preferir el coche al transporte público y les reprochan que pidan más plazas para estacionar. Otros, a falta todavía de un estudio detallado que determine el alcance del problema, han hecho su propio sondeo y han llegado a una conclusión: Muchos estudiantes que residen en otras localidades pierden al menos la primera hora de clase o la última si usan el autobús para desplazarse hasta su facultad en la capital gaditana.

Esto es lo que hizo nada más desatarse la polémica el catedrático de Historia Contemporánea Alberto Ramos Santana. “Cuando leí que los estudiantes de la UCA reclamaban más aparcamientos en Cádiz, mi primera reacción, como la de tantos otros, fue de estupor, y pensé algo así como: parece mentira que los estudiantes pidan ir en coche hasta la puerta de la facultad”, escribe en su blog calleancha-ars.blogspot.com

“Pero, pasado el primer y el segundo pasmo, revisé fichas de mis alumnos de los últimos cursos, en los que he tenido estudiantes de Sanlúcar, Conil, Medina, Villamartín, Arcos, Rota... de Jerez, El Puerto... Teniendo en cuenta que el horario de clases de la Facultad de Filosofía y Letras transcurre entre las 8:30 y las 21:00 horas, he consultado, a modo de ejemplo, la web del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, para ver la disponibilidad de transporte público, y el resultado es desalentador”, concluye el catedrático.

“Los estudiantes que puedan recurrir al tren y al autobús, es decir, los de Jerez, El Puerto, Puerto Real y San Fernando, no tienen problemas para usar el transporte público, aunque la distancia entre el campus de Cádiz y las estaciones sea bastante. En este caso bastaría con poner una línea de autobuses urbanos que una las estaciones de autobús y Renfe con el anillo universitario”, deduce.

“El resto de estudiantes, procedentes de otras poblaciones, sí tendrían problemas para cumplir los horarios lectivos. Ordenándolos de menos problemas a más, los de Conil pueden llegar a tiempo a clase, pero para regresar deben saltarse la última hora de docencia: el último autobús sale a las 21:00 horas, coincidiendo con el final de la última clase del día. Similar es el caso de Rota, pues pueden cumplir el horario de comienzo, pero el último autobús sale a las 20:00 horas y el catamarán a las 20:10: Pierden casi dos horas de clase”, asegura el catedrático de la UCA.

“Peor lo tienen los de Sanlúcar: el primer autobús los deja en Cádiz a las 9:37 horas (las clases han comenzado una hora antes); y el último para Sanlúcar sale a las 19:00 horas, dos antes del final de las clases. Caso similar en Arcos: el primer autobús llega a Cádiz a las 8:55 y el último con destino a Arcos sale a las 19:00 horas. En el caso de Medina, el primer autobús llega a Cádiz a las 9:17; pero es que el último sale a las 15,30... No he comprobado las líneas de Villamartín, El Bosque, Alcalá del Valle..., pero no creo que sean mejores que las expuestas”, remata Ramos Santana.

La conclusión a la que llega el catedrático es que “no hay que reclamar aparcamientos [cifra en sólo unos 174 los que se han perdido en el anillo universitario con el carril bici], lo que hay que exigir es un transporte público en consonancia con los intereses de los ciudadanos, no con la rentabilidad de la empresa”.

Este periódico ha comprobado los horarios de arranque y término de la jornada lectiva de los otros cuatro centros del Campus Universitario de Cádiz y los horarios de autobuses interurbanos y la conclusión es la misma. O peor en el caso de las Facultades de Medicina y de Enfermería y Fisioterapia. En las dos las clases comienzan a las 8:00 y terminan a las 21:00 horas. Y en el caso de la primera hay algunas a las 22:00.

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en Ciencias del Trabajo la jornada lectiva comienza una hora más tarde que en las anteriores, a las 9:00, para finalizar a la misma hora, las 21:00 horas .