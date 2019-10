La UCA echa la vista atrás mientras mira hacia su futuro

Mirando hacia el futuro, pero sin perder de vista de dónde viene, la Universidad de Cádiz, la UCA para los amigos, celebró ayer su 40 aniversario entre recuerdos, aspiraciones, cariño y algún que otro varapalo, con el tema Valcárcel en el horizonte, del consejero de Economía y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, que dejó claro en su intervención que no contempla el uso educativo para el histórico edificio.

Más de 700 personas llenaron el auditorio del Palacio de Congresos de Cádiz para recordar la promulgación de la ley de creación de la UCA tal día como ayer de 1979. La comunidad universitaria y la sociedad gaditana participaron en un evento que tuvo sus momentos de emoción y homenaje a aquellas personas que, con su esfuerzo, pudieron convertir en realidad el sueño de que Cádiz pudiera dejar de caminar de la mano de la Universidad de Sevilla.

El rector, Francisco Piniella, acompañado de Rogelio Velasco, y del presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, presidió un acto que contó con numerosas autoridades civiles y militares, como los alcaldes de los municipios donde se ubican sus cuatro campus (Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras), José María González, Elena Amaya, Mamen Sánchez y José Ignacio Landaluce, respectivamente; el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández; la presidenta de la Diputación, Irene García; la delegada territorial del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, y el presidente del Consejo Social de la UCA, Prudencio Escamilla, entre otros.

Tras la proyección de un vídeo que hizo hincapié en que la UCA no ha dejado de crecer en estas décadas, convirtiéndose en un generador de empleo y conocimiento, puente cultural entre Europa, África y América y donde las personas son lo más importante, tomó la palabra Juan Gómez, Juan Gómez Ortega, rector de Jaén presidente de AUPA, quien felicitó a la UCA en nombre de “más de 250.000 estudiantes y de todo el sistema universitario. La UCA se ha convertido en un elemento fundamental para el desarrollo social, estratégico y cultural de esta provincia”. “Estoy convencido de que la UCA va a ser fundamental para nuestra comunidad autónoma”, concluyó.

Posteriormente llegó uno de los momentos más especiales de la noche, con la subida al escenario de cuatro integrantes del claustro constituyente: Felipe Garrido García, presidente entonces de la comisión gestora; María Julia Cano Valero, personal docente; Ricardo Chamorro, del Personal de Administración y Servicios, y Lucrecio Fernández, actual delegado del Gobierno en Andalucía y delegado de estudiantes en 1979.

Garrido relató como se iniciaron las negociaciones con la Universidad de Sevilla y como, entre todas las cartas de apoyo y adhesión al proyecto, se le quedó grabada una proveniente de la comunidad de propietarios del Cerro del Moro. Querían una universidad en Cádiz “para promocionar el futuro de nuestros hijos. Eso es tener visión de futuro. Me dejó impresionado”.

También recordó la dureza de los inicios. “En aquellos últimos meses del 79 no había presupuesto ya. No teníamos dinero, así que fuimos a hablar con José Ramón del Río, presidente de la Caja de Ahorros de Cádiz, Mariano Peñalver y yo. Y nos dieron un millón de pesetas con lo que pudimos tirar. Luego ya no tuvimos problemas”.

Julia Cano recordó aquella época con mucha ilusión, recién llegada la democracia a nuestro país. Por su parte, Ricardo Chamorro, director de Biblioteca, explicó cómo ha cambiado el personal administrativo y de servicios y dejó caer su deseo de vivir el traslado a Cádiz de la Facultad de Ciencias de la Educación, algo cada vez más incierto.

Por último Lucrecio Fernández, actual delegado del Gobierno de España en Andalucía, recordó su paso por la UCA en aquel momento en “que nos llamaba a la ilusión, al cambio y a la libertad. Estábamos construyendo algo nuevo. Desde el punto de vista personal y colectivo es algo indescriptible. Viví grandes momentos, como cuando elegimos como rector a Mariano Peñalver. Y aprendimos a practicar la solidaridad, la democracia, en definitiva, a vivir”.

Durante la ceremonia también se recordó el papel de embajadores tan importante de su alumnado con el vídeo #YodelaUCA, con testimonios de egresados contando su paso por la universidad y su trayectoria profesional. Y también a la figura de los 36 doctores Honoris Causa investidos en la UCA, con un vídeo que recogía las palabras de sus portavoces los doctores Daniel Pauly (2014) y María Eugenia Clara Lida (2010) y posteriormente con la actuación musical del guitarrista algecireño, José Carlos Gómez, interpretando la pieza Casilda del doctor Honoris Causa de la UCA, Paco de Lucía.

Por último, antes de que el rector se dirigiera a los asistentes, se reconoció el trabajo desarrollado durante su historia de diferentes instituciones y personalidades. Desde el Consejo Social de la Universidad, a través de sus cinco presidentes: Cándido Velázquez-Gaztelu, Augusto Delkáder, Manuel Morón, Ana Alonso y Prudencio Escamilla;las instituciones colaboradoras: la Universidad de Sevilla, la Confederación de Empresarios de Cádiz, la Diputación, los ayuntamientos de Algeciras, Cádiz, Jerez y Puerto Real, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía; hasta sus seis rectores: Felipe Garrido, Mariano Peñalver, José Luis Romero Palanco, Guillermo Martínez Massanet, Diego Sales y Eduardo González Mazo, a los que el rector actual, Francisco Piniella, tuvo en primer lugar en sus agradecimientos en el discurso que clausuró el acto. Concretamente, reivindicó la labor “de todos los rectores españoles, que siempre han sido, hemos sido, unos peleones, que hemos defendido nuestra universidad”.