“Para la UCA es menos costoso y más cómodo un edificio de nueva planta” que rehabilitar Valcárcel

La Universidad de Cádiz defiende la transformación del viejo Valcárcel en la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Educación al considerar que "es un proyecto de ciudad, más que un centro universitario". Por ello se sigue luchando por obtener financiación para una obra que se calcula en cerca de 40 millones de euros.

El rector gaditano, Francisco Piniella, indica a este diario que "estamos a la espera de saber si desde la Junta, a través de las enmiendas que presenten los grupos, se incluye una partida para Valcárcel, siendo conscientes de que ésta debe ser una actuación a desarrollar mediante fases, extendida en el tiempo y en varios ejercicios presupuestarios".

Será entonces, cuando la Junta incluya o no esta partida económica, el momento en el que desde la Universidad de Cádiz informará de los pasos a seguir y aclarar el futuro del centro.

En todo caso, se recuerda que en noviembre de 2019 el consejero de Universidades Rogelio Velasco ya había aceptado la vía de financiación a tres bandas, con fondos de la Junta de Andalucía, de la Universidad de Cádiz y de fondos procedentes de la UE. Sin embargo, a pesar de este acuerdo no firmado, en este año no se ha avanzado en el proyecto y sigue sin aclararse el futuro del centro.

Con todo se destaca que para la Universidad "sería más cómodo y menos costoso hacer un edificio de nueva planta, pero Valcárcel tiene muchos activos para la ciudad en el reforzamiento del campus en su centro histórico, en el dinamismo de la zona, en la generación de actividad y riqueza en el entorno, en la rehabilitación y conservación de edificios patrimoniales, un ámbito en donde la UCA es ejemplar".

Se insiste desde la Universidad de Cádiz que "sin una garantía de financiación es inviable licitar una obra de 40 millones de euros", pues aunque si la UCA utilizase parte de sus recursos éstos serían insuficientes, y toda obra pública debe ir respaldada por la financiación total antes de su adjudicación. El acuerdo entre todas las instituciones implicadas se plantea de esta forma como la única forma posible para reactivar esta operación.

A la hora de buscar dinero, la UCA ha presentado el proyecto a los fondos PIRE de rehabilitación de edificios públicos "con la idea de consolidar las actuaciones ya realizadas de adecentamiento de un edificio catalogado patrimonialmente que requiere de intervenciones en este sentido". La Diputación, propietaria del inmueble, también ha pedido fondos de los Next Generation,

La Universidad de Cádiz tiene prevista una inversión, con sus fondos propios, de unos 10 millones de euros hasta 2023 que incluye la reforma del Rectorado, la segunda fase de la Casa del Estudiante y la primera de la remodelación de la Facultad de Ciencias del Trabajo en el Campus de Cádiz; igualmente se prevén proyectos de mejoras en laboratorios e instalaciones deportivas en el Campus de Puerto Real, las últimas actuaciones de remodelación de la Facultad de Enfermería de Algeciras y el segundo aulario en el Campos de Jerez.

"Todas estas actuaciones no llegan ni a la cuarta parte del presupuesto requerido para acometer el proyecto de Valcárcel", a la vez que se advierte que "el uso de fondos no se trata de inyección de nuevos presupuestos desde la Junta sino de la posibilidad de uso para infraestructuras de los remanentes no afectados de la UCA, resultados de la eficiente gestión presupuestaria de la misma”.