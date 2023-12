Theresa Zabell: “No hay que salvar el planeta, sino nuestra permanencia en él”

La regatista doble medalla de oro olímpica Theresa Zabell cerró el pasado jueves el Blue Zone Forum de Incubazul, organizado por la Zona Franca de Cádiz, un evento que convirtió a la ciudad en el epicentro de la Economía Azul. Zabell llamó a ejercer la responsabilidad individual y colectiva para “salvar el mar”, con el que ha estado vinculada “desde siempre”, primero como regatista y después como presidenta de la Fundación Ecomar. 15.000 estudiantes al año son el objetivo de su labor de concienciación y educación azul.

La deportista, cinco veces campeona del mundo, pidió mayor colaboración para cuidar el mar, ya sea de manera colectiva o individual, “comprando productos locales, reduciendo al máximo el consumo de plástico, con la limpieza de playas, reduciendo, reciclando y separando para reciclar, y ahorrando agua, que es oro líquido”. Antes de su intervención, Diario de Cádiz conversó unos minutos con ella.

–Enhorabuena por el reciente Premio MadBlue Cinco Océanos que le ha otorgado la Fundación Piel de Atún por su dedicación a la protección y conservación de los mares y los océanos a través de la presidencia en la Fundación Ecomar ¿Qué objetivos persigue exactamente la fundación?

–El año que viene la Fundación Ecomar cumple 25 años desde su constitución, aunque en todos estos proyectos que nacen siendo pequeñitos se trabaja mucho antes de constituirlos legalmente. Ecomar persigue poner en valor el azul, el planeta, o sea, realmente darnos cuenta de que en este planeta vivimos gracias a que hay mares y océanos, que es un elemento diferenciador con todos los demás planetas que hay en esta galaxia y que realmente es la razón por la que hay vida. Entonces nosotros trabajamos mucho con personas para entender qué beneficios nos dan los mares y océanos, qué les estamos devolviendo y qué podemos hacer mejor. Esto es lo que vengo a contar hoy [por el jueves]: qué es lo que nos dan, qué les devolvemos, qué he hecho yo y qué puedes hacer tú, porque todos y cada uno de nosotros podemos aportar soluciones al cuidado de nuestros mares y océanos.

–Sus iniciativas están dirigidas a niños y jóvenes, más de dos millones de casi 4.000 colegios de España desde 1999 ¿Qué importancia tiene la concienciación temprana en asuntos ambientales?

–Cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad te tienes que dirigir a personas que estén en estado receptivo y los adultos ya no estamos en estado receptivo. Esto lo hablamos mucho con los psicopedagogos en los inicios de Ecomar y nos dijeron que las personas que están en el estado más receptivo entre los 10 y 12 años. Ahora, 25 años más tarde, hemos bajado a los 9 años porque los niños cada vez están más espabilados, tienen a su alcance todo tipo de información y eso hace que empiecen a aprender antes. Si tú trabajas con estos niños es como si les metieras una semilla en la cabeza y esa semilla, por poquito que la riegues, va a germinar y crecerá una planta hermosa, y de adulto, vas a tener un adulto concienciado y respetuoso con el entorno en el que vivimos.

–“Cuida los dos sitios de donde no te podrás mudar jamás: tu cuerpo y tu planeta”, dicen desde Ecomar ¿Hasta que punto estamos descuidando el lugar donde vamos a vivir siempre, mientras no se demuestre lo contrario?

–Bueno, o vivimos aquí o nos extinguimos. Muchas veces, cuando la gente me dice: hay que salvar el planeta, yo les digo: no hay que salvar el planeta; el planeta ya vivió sin nosotros millones de años y puede seguir viviendo sin nosotros; lo haría estupendamente bien. Lo que tenemos que salvar es nuestra permanencia en este planeta. Y nosotros juntamos ahí el ‘cuida tu cuerpo y cuida tu planeta’ porque realmente el deporte, la vida sana, la alimentación son pilares fundamentales para nuestra salud y el cuida tu planeta, para la salud de nuestra casa.

–¿Cuál de todos los grandes problemas ambientales globales le parece el más urgente combatir?

–Todos son urgentes, pero el calentamiento, evidentemente es un problema muy serio, la pérdida de biodiversidad es otro problema muy serio, y prácticamente no se habla de la pérdida de biodiversidad, pero a la que se van perdiendo especies en el mundo, se rompe el equilibrio. Cada eslabón es importante y si pierdes uno, que da prácticamente igual el que sea, ya realmente no tenemos esa cadena que nos une con nuestros orígenes. Luego, la contaminación es importante y hay muchos tipos de contaminación de los que el público en general no es muy consciente. Y un problema grave de nuestros mares y océanos es la sobrepesca. Con la sobrepesca realmente estamos fomentando la pérdida de biodiversidad y estamos rompiendo el equilibrio.

–Como presidenta de Ecomar abrió usted recientemente el Sun&Blue Congress, “el congreso de Turismo y Economía Azul más importante de Europa”, dicen desde la fundación. No sé si tienen una línea de trabajo a este respecto...

–No, no nos enfocamos específicamente en turismo. Sí que igual que tenemos centros náuticos donde impartimos talleres y trabajamos con todos los niños y niñas que van a aprender deportes náuticos, incidiendo en la importancia de nuestros mares y océanos y qué pueden hacer por respetarlos, estamos estudiando trasladar también todo este conocimiento a sectores específicos del turismo como pueden ser hoteles, etcétera, pero eso está todavía está en fase de proyecto.

–En octubre se celebró aquí la Sail GP ¿Cree que estos eventos pueden servir también para difundir mensajes de concienciación ambiental?

–Yo creo que Sail GP es una regata espectáculo. Estuve aquí viéndola y sirve para realmente poner en valor lo que es el deporte de la vela y para enseñar también Cádiz al mundo y para eso yo creo que es muy efectivo. Para temas medioambientales, aunque todos lo eventos deportivos ahora se colocan la etiqueta de medioambientales, no es esa la misión principal que tiene, que es más el fomento del deporte.

–¿Se plantea la Fundación Ecomar trabajar más aquí, en la provincia de Cádiz?

–Hacemos muchas cosas por la provincia de Cádiz. Hay muchos clubes que están en el programa Centros Grímpola Ecomar [la mayor red de clubes y escuelas náuticas concienciadas con el cuidado de los mares y océanos de toda España y Portugal], está el Náutico de Cádiz, Puerto Sherry, Rota… muchos en la provincia. Y hacemos eventos con colegios y actividades de concienciación con los niños, los llevamos a limpiar playas y yo estaría encantada de hacer más cosas en Cádiz.