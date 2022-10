Teresa Rodríguez no será candidata a la Alcaldía de Cádiz ni a la de ninguna otra ciudad o localidad en las próximas elecciones municipales, según ha confirmado esta mañana en la apertura de la Asamblea Nacional de Adelante Andalucía, que se celebra desde esta mañana en la Casa de Iberoamérica de la capital gaditana.

Tampoco el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, tiene previsto aclarar hoy definitivamente si cumplirá o no con su compromiso de limitación de mandato a ocho años. Rodríguez asegura que el candidato o candidata se conocerá seguro el próximo 4 de diciembre, "pero puede que se conozca antes, pero no después".

Teresa Rodríguez dijo que han elegido la ciudad de Cádiz "por motivos evidentes". "Vamos a poner toda la carne en el asador de cara a las municipales en la ciudad de Cádiz para mostrar que nuestro proyecto ha llegado a la edad adulta, que es un proyecto que ha conseguido atesorar experiencia y también problemas relacionados con al gestión municipal. El objetivo de hoy también era que Cádiz volcara toda su experiencia en estos ocho años en el Gobierno municipal al resto de municipios donde pretendemos presentar candidaturas ganadoras", dijo.

"¿Todos los delegados participantes en esta asamblea se pueden convertir en candidatos a las próximas elecciones municipales?", preguntó este periódico. "Claro", respondió Rodríguez "¿Usted también?" La líder de Adelante Andalucía sonríe. "No, yo no" ¿Por qué? "Porque yo ya me presenté excepcionalmente de nuevo a las elecciones andaluzas porque entendimos como organización que habíamos perdido dos años por haber sido apartados de nuestras responsabilidades en el Parlamento, por haber sido expulsados del grupo parlamentario y llevados al lugar de la no representación política", responde Rodríguez.

"No podíamos ejercer como diputados ni tampoco como portavoces políticos y fue un poco una prórroga para intentar subsanar aquello, pero eso no significa que aquí vaya a haber barra libre con la limitación de los mandatos, que sigue siendo un principio importante en nuestra organización. Siempre afirmamos que había excepciones, pero en esas excepciones estamos debatiendo constantemente, con la intención, eso sí, de transitar hacia una organización con más caras visibles, con más colectividad", explicó la política andalucista.

"Venimos de un proyecto muy individualista los que empezamos con Podemos. Se nos conoció por Podemos, que tuvo una impronta muy personalista, como muchos de los proyectos políticos nacientes de este periodo. Entonces, transitar hacia proyectos más colectivos, que tengan aspiración de durar más de cuatro años, que tengan intención de constituir un nuevo espacio político que dure 200 años, si podemos, es nuestro reto ahora. Esa transición es difícil, pero estamos en ello", añadió.

"Entonces, ¿descarta usted toda posibilidad de ser candidata a la Alcaldía de Cádiz?", se le insiste. "Bueno, sí. No sé en qué momento estuvo esa posibilidad sobre la mesa", respondió. Otra periodista le pregunta sobre lo mismo. "Yo, ¿candidata a la Alcaldía de Cádiz? Yo no sé de dónde puede haber salido eso. Me está entrando hasta taquicardia. Nadie está planteando eso".

Rodríguez explicó que la Asamblea Nacional de Adelante Andalucía está enfocada a "debatir conjuntamente sobre la estrategia a seguir en las próximas elecciones municipales, para las que nos hemos propuesto como objetivo presentar candidaturas solventes en todas las provincias de Andalucía y en todos lo municipios medios que podamos".

"No tenemos la prisa de ocupar todo el territorio, presentar muchas candidaturas. Nuestra apuesta va a ser por la calidad y no tanto por la cantidad, es decir, presentar listas con proyectos políticos detrás, con proyectos de ciudad, con proyectos de pueblo y de comarca para ofrecer soluciones desde el andalucismo a los problemas de esta tierra", añadió.

"Estamos en condiciones de presentar candidaturas en todas las capitales de provincia y estamos intentando construirlas en los municipios de más de 50.000 habitantes, así como en aquellos lugares donde tenemos lugares donde tenemos una especial implantación porque tuvimos buenos resultados en las Elecciones andaluzas", dijo Teresa Rodríguez.

"Estamos en un proceso de construcción lenta, pero segura, de una hipótesis, que es la construcción de una fuerza andalucista en el siglo XXI que algunos de nuestros teóricos han denominado del andalucismo de tercera ola, que se siente vinculado a la lucha de los 70 y también a los pioneros de la primera ola, de Blas Infante, y de Fermín Salvochea, hoy que estamos precisamente en la Cárcel Vieja", explicó.

"Queremos construir un andalucismo vinculado al hilo verde y blanco de la historia, pero también que proyecte Andalucía hacia el futuro con los mismos objetivos, que básicamente es que los andaluces y las andaluzas no tengan que emigrar para ganarse la vida", añadió

A lo anterior, Adelante Andalucía pretende añadir retos nuevos, "como la lucha contra el cambio climático, la necesidad de pelear frente al reto de la escasez y la inflación, que va a ser un paradigma en el que vamos a tener que vivir".