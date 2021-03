l edificio de la plaza de España de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se quedó prácticamente vacío. El coronavirus la llevó de manera irremediable a trabajar desde casa. El organismo que preside se vio muy castigado por el coronavirus en la primera ola, de manera que e

Ella le hizo le quiebro al Covid pero no al confinamiento. Eso, sumado a una fractura de cadera, la tuvo retenida por sus médicos y por sus familiares más allegados en su casa. Pero el retiro no fue apenas sinónimo de quietud ni de reposo.

Y esto fue posible gracias a las nuevas tecnologías que le hicieron posible seguir trabajando desde el salón de su hogar como si nada ocurriera. Desde allí firmaba contratos, documentos, planes de futuro para el puerto de Cádiz... Su vida profesional apenas se vio paralizada.

Pero hay que reconocer que su generación no es precisamente la más cercana a las redes sociales y plataformas de comunicación a distancia. Aun así, Teófila se maneja a la perfección tanto en un Zoom, como en un webinar o en las conversaciones tanto textuales como por vídeo a través del whatsapp.

Ella misma reconoce que no se considera una persona "ducha en el uso de las redes porque las uso, sobre todo, para trabajar". De ahí que la asistencia técnica o no tan técnica le ha sido necesaria, sobre todo para saber cómo manejarse en estas nuevas formas de comunicación.

"Mi relación con el teletrabajo ha sido meramente por exigencias del trabajo por la pandemia. He ido adaptándome y aprendiendo a medida que ha ido siendo necesario y este último año lo ha sido", afirma Teófila Martínez. La ex alcaldesa de Cádiz indica que el Zoom o otras plataformas parecidas las usa sólo para el trabajo, para las videoconferencias o para los distintos webinar a los que asiste, "que me están resultando de gran interés, y gracias a esas tecnologías estoy asistiendo a muchos eventos y convocatorias a las que no podría asistir al celebrarse en otras ciudades o incluso en otros países de Iberoamérica".

ha ido ganando terreno muy poquito a poco. "Y en lo que no sabía ahí tenía a mi departamento de Informática de la casa, que, con paciencia, me ha ido enseñando". La presidente de la APBC recuerda que "ahora tendré que aprender mucho más con el nuevo "Me facilitan mucho el poder estar al día en diversas cuestiones de todo tipo, algunas relacionadas con el trabajo que acometo pero también de otro tipo de cuestiones que son importantes para estar al día", afirma Teófila, que rememora como"Y en lo que no sabía ahí tenía a mi departamento de Informática de la casa, que, con paciencia, me ha ido enseñando". La presidente de la APBC recuerda quecon el nuevo Plan de Digitalización , así que no me va a quedar más remedio".

Ahí es donde su hijo y su marido, Santiago, le son de gran ayuda y "me han ido poniendo al día". Ya en el terreno de lo personal, Teófila confiesa que usa las redes y las plataformas de comunicación online en ocasiones muy contadas.y "me han ido poniendo al día".

Martínez afirma que en algunas plataformas cuenta con cuentas personales, aunque en otras las tiene y mantiene de manera conjunta con otros compañeros de partido: "Las manejo, pero también me ayudan".

Las usa también para mantener el contacto directo con personas con las que ha mantenido algún tipo de relación profesional a su paso por la actividad política: "Sé que me seguían en mis cuentas de Facebook o Twitter y me apetecía seguir manteniendo contacto con ellos para algunas cuestiones".

Y ya en el terreno más íntimo, Teófila Martínez dice que suele hacer alguna que otra vídeoconferencia con sus nietos (tiene uno de 10 años y otro de 19) y con otros familiares. "Pero mis nietos tienen muy controlado el uso de las redes y sólo se las permiten usar durante los fines de semana". "Yo personalmente prefiero el whatsapp", pero ella no le dice a nada que no y si se tiene que poner se pone".