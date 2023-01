¿Sigue la huelga indefinida de médicos en Andalucía? Por qué el SMP espera hoy todavía un mayor seguimiento

Quizá la fuerza de la propaganda institucional y una mala interpretación de lo que reportan sus corresponsales a pie de conflicto laboral han llevado a algunos medios nacionales, sobre todo televisiones, a informar de que se ha desconvocado la huelga entre los médicos de Atención Primaria en Andalucía porque se ha llegado a un acuerdo con la Consejería de Salud. Esto último es cierto, pero sólo respecto a la jornada de huelga que para hoy, viernes 27 de enero, había convocado el Sindicato de Médicos de Andalucía (SMA), mayoritario en el sector y en este territorio, que ya había llamado a otro paro de 24 horas el pasado 20 de enero.

Sin embargo, los médicos de Atención Primaria de toda Andalucía siguen llamados a secundar la huelga indefinida que sí que mantiene el Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP) desde el pasado viernes 20 de enero y que hoy cumplirá su sexta jornada de paro. Es más, en el SMP esperan que precisamente hoy se registre un seguimiento todavía mayor que en los días precedentes, precisamente por que se sumen médicos descontentos con el acuerdo alcanzado por el SMA con la Junta.

Porque, en esencia, este acuerdo al que se ha llegado limita la presión asistencial máxima que deben soportar los médicos andaluces a 35 pacientes por día (25 para los pediatras), cuando esa viene a ser la media a la baja que soportan ya en los centros de salud de los distritos sanitarios de la provincia de Cádiz, donde en muchos se dispara hasta más de 40 y hasta 50. Y porque el acuerdo tampoco establece, que se sepa, un tiempo mínimo de atención por paciente, en contraposición a los 10 minutos al menos que propone el SMP. Además, hay quien ya se pregunta por el paciente 36 ¿Quién atiende a los ciudadanos que superan la ratio acordada? Porque no ha trascendido que el acuerdo contemple también un incremento de las plantillas de los centros de salud.

En este contexto, el SMP se mantiene firme en sus principales reivindicaciones (20 pacientes de máximo al día por 10 minutos como mínimo para cada uno) y en el mantenimiento de una huelga indefinida que podría ir in crescendo, mientras que otras centrales sindicales como CCOO, UGT e incluso el CSIF tachan de "muy insuficiente" el acuerdo y también se plantean convocar movilizaciones. De hecho, desde el SMP aseguraron que el seguimiento de la huelga indefinida aumentó ayer tras conocerse ayer la desconvocatoria de la jornada de huelga convocada por el SMA para hoy. Y apuntó que ese aumento ha sido más significativo en Granada y Almería.

"Hoy [por ayer] la Mesa técnica convocada por el SAS para presentar dicho acuerdo con los sindicatos con representación ha sido una mera reunión informativa de planes genéricos para el futuro sin mayor concreción sobre el acuerdo suscrito entre el SMA y el Servicio Andaluz de Salud que la limitación de la agenda a 35 y 25 pacientes, respectivamente para médicos de familia y pediatras, y otros 25 en la agenda de tarde para los que quieran prorrogar la jornada. Una cuestión que ha irritado sobremanera a los médicos andaluces porque no responde a nuestras expectativas y necesidades", explicó ayer el SMP a través de un comunicado.

"Nada nuevo hay encima de la mesa; tampoco hay negociación con los médicos en huelga, así que mañana [por hoy] seguimos la huelga y esperamos poder sumar fuerzas y llegar a acuerdos con los sindicatos a los que no les ha gustado cómo se están desarrollando los acontecimientos y les parece insuficiente lo que les han propuesto", añaden. Por último, hacen una petición: "Les rogamos a aquellos medios que están informando que la huelga andaluza ha sido desconvocada lo corrijan. La huelga de médicos de primaria andaluces sigue en Andalucía".

CCOO, UGT y CSIF ven "muy insuficiente" el acuerdo

Por su parte, en un comunicado conjunto, CCOO, UGT y CSIF califican de “muy insuficiente” el acuerdo al que ha llegado el SMA. "La solución 'al caos' de la Atención Primaria es una revisión del modelo que mejore las condiciones laborales y asistenciales en este ámbito", dicen. Las tres organizaciones sindicales están valorando la convocatoria de movilizaciones como respuesta a la “falta de voluntad real” de solucionar las “graves deficiencias” que presentan los centros de salud.

Estos tres sindicatos califican de “muy insuficiente” el acuerdo “vendido por la Consejería de Salud” que, por supuesto, "no soluciona los graves problemas” de la Atención Primaria. "La Mesa Técnica del día de hoy ha sido decepcionante porque no se aporta nada nuevo a lo que ya hay", añaden.

"Mientras la Consejería de Salud no admita que la Atención Primaria necesita de una profunda reconversión e inversiones suficientes para cambiar el modelo, no se va a conseguir absolutamente nada. Hacer trabajar más horas y con más pacientes a los profesionales médicos no es ni lo que quieren ellos ni lo que necesitan sus pacientes y, por otro lado, nada se dice del resto de categorías profesionales que conforman la Atención Primaria ni de la organización y gestión de la misma".

De hecho, CCOO, UGT y CSIF están valorando la convocatoria de movilizaciones en Atención Primaria como respuesta a la “falta de voluntad real” de solucionar las “graves deficiencias” que presentan los centros de salud y que están llevando a una “situación insostenible” tanto a los profesionales como a los usuarios.