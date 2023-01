El Sindicato Médico de Primaria mantiene su huelga

El Sindicato de Médicos de Primaria (SMP) ha anunciado hoy que mantiene su huelga indefinida en los centros de salud andaluces, que comenzó el pasado viernes día 20, pese a la desconvocatoria de su huelga realizada hoy mismo por el Sindicato Médico de Andalucía (SMA) tras llegar a un acuerdo con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El comienzo de esta segunda convocatoria de huelga estaba prevista para este próximo viernes, 27 de enero. Mientras que el principio de acuerdo del SMA fija en 35 el número máximo de pacientes que podrá ver cada día un médico de atención primaria, el SMP se mantiene firme en su reivindicación: un máximo de 20 pacientes.

Fernando Ramírez, vicepresidente del SMP, ha ejercido esta mañana de portavoz del sindicato durante la concentración de trabajadores llevada a cabo en el exterior del centro de salud del Mentidero en Cádiz, en la calle Cervantes. Ramírez ha comunicado que se mantenía la convocatoria de huelga indefinida de su sindicato, una formación creada muy recientemente y que nace de la Plataforma ¡Basta Ya!, y ha anunciado un a nueva concentración mañana ante el centro del Olivillo, promovida el colectivo Marea Blanca, y otra más el sábado en Sevilla, ya de carácter regional.

Este sindicato, en palabras de Ramírez, entiende que la ratio de pacientes atendidos al día debe ser, como máximo de 20, para que los médicos de atención primaria y los pediatras puedan atender distintos programas de salud que actualmente, según señala, "no funcionan" por la saturación la agenda diaria de citas. Se refiere, en concreto, programas contra la obesidad infantil, control del embarazo, o tabaquismo, entre otros.

Ramírez, además, ha sido claro al evaluar la convocatoria de la huelga por parte del Sindicato Médico de Andalucía. "No nos coge de sorpresa. Precisamente por eso hemos creado nuestro sindicato, no es la primera vez que amagan con un huelga que después no se lleva a cabo".

Sobre el seguimiento del paro, Fernando Ramírez se muestra "satisfecho" y critica las cifras dadas desde el SAS. Sobre todo por la respuesta en algunas provincias andaluzas en las que el nuevo sindicato tiene aún escasa implantación. En todo caso, Ramírez lamenta las "dificultades" que se están planteando desde el SAS respecto a los servicios mínimos: "Algunas direcciones de los centros de salud están metiendo a los servicios mínimos toda la agenda del médico, y esos no son servicios mínimos".

Por otra parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado el respaldo de los socialistas a la concentración en defensa de la sanidad pública que se celebrará mañana jueves en el Olivillo en Cádiz ante “una deficiente realidad en los centros de salud y hospitales de la provincia que cala entre la ciudadanía y supera las mentiras de Moreno Bonilla” lamentando que “el PP no se dé por enterado de que la salud está a día de hoy considerada como uno de los principales problemas de los gaditanos que ya no confían en el SAS”.