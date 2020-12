–La audiología es una profesión poco conocida, ¿cuál es la función del audiólogo?

–La función del audiólogo es estudiar la audición, los problemas de audición y sus tratamientos. Hay que distinguir los problemas de audición y los problemas auditivos. Estos son del otorrino y los de audición son nuestros, en cuanto que el problema de audición no tenga ni tratamiento médico ni tratamiento quirúrgico.

–Usted es presidente de la Asociación Andaluza de Técnicos Superiores en Audiología Protésica y desde esta entidad ha denunciado el intrusismo profesional.

–Sí, hay mucho. Hay que distinguir entre vender audífonos, que se están vendiendo incluso por internet, y tratar problemas de audición. ¿Vender audífonos es intrusismo? Pues no, legalmente se pueden vender, pero ya digo que no es lo mismo vender un audífono que tratar un problema de audición. En los adultos tiene sus connotaciones, pero en los niños y en personas con problemas añadidos, todavía más. El problema es que a veces los vendedores de audífonos se publicitan como audiólogos, pero no pueden hacer las funciones porque no saben. Te dicen que hacen una audimietría gratuita, y ¿por qué la hacen gratuita? Porque como no saben hacerla, para no comprometerse, y también para captar clientela, claro.

–Entonces, ante un problema de audición, mejor acudir a un audiólogo.

–Es importante que la gente sepa que aquellos que quieran tratarse un tema de audición, tienen que ir a un centro audiológico para que le hagan un estudio. Ahora, una prótesis la pueden comprar por internet sin problema. Bueno, sí que van a tener problemas. Yo he tenido aquí una persona que ha venido con siete prótesis que se había comprado y estaba desesperado. Venía a ver si podíamos solucionarle el problema porque se había gastado el dinero y no le valía ninguna. Y cuando le preguntamos si le habían hecho un estudio, dijo que no. Una cosa que quiero dejar clara es que nosotros no dejamos audífonos en prueba, y no solo por la situación en la que estamos del coronavirus, jamás lo hemos hecho por dos razones: primero porque es antihigiénico y por otro lado, porque aquí tenemos los medios suficientes para saber si lo que te estoy probando te va a servir o no, y tenemos la suficiente ética profesional para decirle a alguien que un audífono no le sirve o que no se puede poner audífonos.

–Otra reivindicación que ha realizado desde la Asociación es que se incluya la audiología como especialidad médica.

–Sí, continuamos con esa lucha porque somos técnicos profesionales reconocidos por el Ministerio de Educación y, sin embargo, el Ministerio de Sanidad no nos da trabajo público. Eso es una incongruencia, porque el ministerio de Educación me reconoce la titulación y me dice que efectivamente estoy autorizado para hacer eso, sin embargo, el SAS no me da trabajo.

–Usted abrió el primer centro de audiología en Cádiz y fue pionero en tratamientos protésicos.

–Efectivamente. El primer centro que se puso en Cádiz fue el mío en el año 1982. Lo abrí en la calle Santa Inés, después estuve en la calle Columela y después aquí, en la calle Doctor Marañón. Y los primeros que hicimos tratamientos protésicos en la provincia fuimos nosotros. Nuestro centro es una clínica audiológica y nos dedicamos a la audiología clínica y protésica. Somos también el único centro en la provincia que tratamos la audiología infantil. Bueno, los únicos que tenemos equipo y medios, porque la audiología infantil está anunciada por todos lados, pero ni tienen profesionales ni medios. Quiero resaltar que nuestro centro es centro de referencia para las prácticas de los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior en Audiología Protésica. Hemos tenido aquí alumnos incluso de Madrid haciendo prácticas. Es el único centro en la provincia que puede dar prácticas porque en otros sitios enseñan a vender pero no la audiología.

–Usted luchó por traer los estudios de Audiología a Andalucía.

–Me costó 20 años conseguirlo. Estuve 20 años yendo a Sevilla, a la Consejería de Educación, para que pusieran aquí los estudios de Audiología. La única escuela que había en España estaba en Barcelona, que fue donde yo me titulé en el año 1983, en la primera promoción. Soy de la primera promoción de audiólogos titulados de España y cuando llegué a Andalucía, pensé que para no tener que ir a Barcelona, había que poner los estudios aquí, y empecé a tomar contacto con la Delegación de Educación. Y estuve un año y otro entregando papeles. Todo el proyecto curricular de los estudios de Audiología en Andalucía los hice yo. Y el diseño del aula y de moldes, lo hice yo. Vinieron de fuera a verlo porque se corrió la voz y la verdad es que estaba bien montado. El primer centro que impartió Audiología en Andalucía fue el Cornelio Balbo de Cádiz y ahí he sido profesor del ciclo formativo de grado superior de Audiología Protésica.

–En el año 2017 fue nombrado Audiólogo del Año en España, ¿qué supuso para usted esta distinción?

–Para mí supone el reconocimiento del trabajo de mucho tiempo; que los pacientes se dan cuenta de que efectivamente trabajas por ellos, es decir, que tienes más un interés personal en solucionarle un problema que un interés crematístico. Y sobre todo cuando tratas a los niños, los padres te lo agradecen bastante. Entonces, un reconocimiento de este tipo siempre es agradable. Y luego, en 2019 fui nombrado Audiólogo Honorífico en España, otra satisfacción, sin ninguna duda.

–Ahora que se ha jubilado, coge el relevo su hija María.

–Sí, ella atiende todos los problemas de audición pero se dedica especialmente a la audiología infantil. María es maestra en Educación Especial, tiene un master en atención temprana y le encantan los niños, además de ser titulada experta en Audiología y estar especializada en audiología infantil. La especialidad en audiología infantil es a cuenta propia, porque dentro de la audiología no existen especializaciones como tal, sin embargo, sí que te puedes especializar eligiendo ramas de cursos. Además, hace rehabilitación auditiva para todos los pacientes, y creo que es la única en Andalucía que lo hace.

–¿A qué se va a dedicar ahora que ha dejado de trabajar después de casi 40 años?

–A hacer todo aquello que no pude hacer cuando estaba trabajando y a dedicarle tiempo a mi nieto. También quiero terminar de publicar algunas obras que tengo. Una de ellas es un libro para los alumnos: La otoscopia aplicada a la audiología protésica o audioprótesis, que lo tengo ya casi terminado; y otro libro sobre todos los ajustes acústico–automáticos y electroacústicos que llevan las prótesis. Después me dedicaré a disfrutar, aunque también ayudaré a mi hija en casos nuevos que entren. Y ahora me estoy dedicando a la formación online. Estamos dando desde nuestro centro cursos de audiología online. Por ejemplo, el próximo va a ser sobre una metodología propia, que la cree en el año 1993, y hay gente que está interesada.