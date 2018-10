Roban en la tienda El Gaditano Errante, en la calle Sagasta

Los amigos de lo ajeno están haciendo de las suyas durante los últimos días en el centro de la ciudad. El último robo se ha producido en la tienda El Gaditano Errante, en la calle Sagasta. Sobre las 6.50 horas del día de ayer, un ladrón entró en el establecimiento cuando estaba cerrado y se llevó el dinero que había en la caja registradora y en la caja fuerte, dos televisores y diferentes objetos de la tienda como reproducciones de joyas, walkies-talkies o una espada de finales del siglo XIX.

Eugenio Belgrano, gerente de El Gaditano Errante, se llevó el susto durante la tarde de ayer, ya que esta tienda permanece cerrada los lunes. El aviso lo recibió fruto de una casualidad. "Los lunes no abrimos, por lo que no sabíamos que nos habían robado. Un vecino al que le dejamos el wifi de la tienda se extrañó al llegar a su casa porque no se podía conectar. A las siete de la tarde, salió a ver el local y vio que estaba todo apagado, que el televisor del escaparate, en el que anunciamos cosas culturales de Cádiz, no estaba y que estaba levantada la baraja unos 40 centímetros", relata Belgrano.

Ante esto, ya recibió la alerta del vecino a través de un empleado, por lo que el dueño de este comercio fue a comprobar lo que había pasado. "Cuando llego al lugar, me encuentro que la baraja estaba medio levantada, por lo que llamo a la Policía por si aún estuviera el ladrón dentro", cuenta.

Tras llegar los efectivos policiales al lugar del suceso, estos agentes comprobaron que la tienda estaba vacía. Al mirar las imágenes de la cámara de seguridad de la tienda, Belgrano pudo comprobar cómo se produjo el robo. "Con una ganzúa abrió la baraja sin forzarla y la cerró. Se ve cómo abre la puerta y cómo empieza a sacar las cosas. La tienda la dejó algo revuelta, pero fue a por sota, caballo y rey. Estuvo cinco minutos en la tienda y lo hizo todo muy tranquilo", asegura el gerente de El Gaditano Errante.

Belgrano asegura que hay "sensación de inseguridad" entre los comerciantes de la zona al haberse producido varios robos en las últimas fechas. La investigación está en marcha tras poner la denuncia pertinente. De hecho, esta mañana, miembros de la Policía Científica ya han tomado huellas en el local para intentar identificar al autor de los hechos.