Recopilamos opiniones sobre las hipotecas de EVO Banco

Publicidad. La llegada de la pandemia trajo consigo gran impacto en nuestro sistema económico. Por ello, resulta fundamental conocer bien las entidades bancarias y sus distintos productos para saber en qué invertimos el dinero. Afortunadamente, si estabas pensando en comprar una vivienda y comenzar a pagar una hipoteca, estás de suerte. A continuación, vamos a recopilar las opiniones, según el comparador Help my cash, que hemos encontrado acerca de las hipotecas de EVO Banco, para conocer un poco más sus productos.

¿Qué opina la gente sobre EVO Banco y sus hipotecas?

Antes de contratar la hipoteca de EVO Banco, tenemos que informarnos en primer lugar sobre las opiniones que tienen los clientes acerca de su servicio. Una de sus principales características es que su operativa es, principalmente, telemática, ya sea vía online o telefónica. Esto supone una gran ventaja para sus clientes, gracias a la comodidad de la que pueden disfrutar a la hora de realizar consultas.

A continuación, vamos a hablar en detalle acerca de la Hipoteca Inteligente de EVO Banco, y de las diferentes modalidades que podemos encontrar sobre la misma.

Lo que necesitas saber sobre la Hipoteca Inteligente de EVO Banco

EVO Banco cuenta con la Hipoteca Inteligente EVO, de solicitud 100% digital y se encuentra disponible en tres modalidades diferentes:

Hipoteca Inteligente Tipo Fijo (1): Con esta modalidad de hipoteca, el tipo de interés no varía a lo largo de toda la hipoteca, por lo que los usuarios tienen claro desde el primer momento lo que van a pagar.

Con esta modalidad de hipoteca, el tipo de interés no varía a lo largo de toda la hipoteca, por lo que los usuarios tienen claro desde el primer momento lo que van a pagar. Hipoteca Inteligente a tipo Variable (2): con un plazo máximo de 30 años, esta hipoteca calcula las cuotas mensuales a partir del segundo año teniendo en cuenta el Euribor más un diferencial. Lo que más satisface a los usuarios de este crédito hipotecario, es que los precios suelen ser bastante competitivos, salvo que el Euribor suba.

con un plazo máximo de 30 años, esta hipoteca calcula las cuotas mensuales a partir del segundo año teniendo en cuenta más un diferencial. Lo que más satisface a los usuarios de este crédito hipotecario, es que los precios suelen ser bastante competitivos, salvo que el Euribor suba. Hipoteca Inteligente tipo fijo resto variable (3): similar al anterior tipo de hipoteca, en el sentido de que también existe un diferencial en la cuota mensual que baja dadas las mismas condiciones, pero en este caso a partir del décimo y vigésimo año. El atractivo principal de este crédito hipotecario, que lo hace tan recomendado por sus usuarios, reside en que aplica un interés a tipo fijo los primeros 10 o 20 años, y un interés variable durante el resto del plazo del pago que dependerá del Euribor.

¿Cuál es la opinión final de los usuarios de la Hipoteca Inteligente de EVO Banco?

En lo que respecta al proceso de contratación de una Hipoteca Inteligente en EVO Banco, los clientes hacen mención de las vías telemáticas a través de las cuales se puede llevar a cabo la contratación, facilitando la comodidad y la simplicidad para realizar el proceso. La documentación que se necesita es: DNI, justificante de saldo de cuentas bancarias, justificante de ingresos... entre otros.

En conclusión, los clientes opinan que, tanto EVO Banco como los créditos hipotecarios que ofrecen, resultan opciones recomendables y resultan ser una buena opción que puedes tener a tu disposición.

EVO Banco, S.A. Condiciones Exclusivas Hipoteca Inteligente EVO en todas sus modalidades. Contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre vivienda o inmueble de uso residencial, cuyas condiciones pueden consultarse en: https://www.evobanco.com/hipoteca/. Será necesaria la contratación de una cuenta en EVO que sirva como soporte operativo para los pagos correspondientes al préstamo hipotecario y la contratación de un seguro de daños que cubra el valor del inmueble a favor de la entidad, no siendo obligatorio contratar dicho seguro con ninguna empresa vinculada con EVO Banco. El préstamo estará garantizado por una hipoteca, siendo el sistema de amortización utilizado por sistema francés con pago de cuotas constantes mensuales (las mismas podrán variar con las revisiones de tipo de interés en las modalidades de hipoteca inteligente variable o flexibles), compuestas por capital e intereses, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: C = (A x i) / [1-(1+i)-n], siendo “A” (importe de hipoteca pendiente de vencimiento) “i” (tipo de interés anual dividido por 12) “n” (periodos mensuales pendientes de vencimiento). Los intereses correspondientes a la cuota mensual se calculan mediante la fórmula: I = A x i / t, siendo “A” (importe de hipoteca pendiente de vencimiento) “i” (tipo de interés anual) “t” (número de pagos mensuales en un año). La amortización correspondiente a la cuota mensual es la diferencia entre la cuota mensual y el interés mensual. Los titulares responderán con todos sus bienes presentes y futuros en cumplimiento de las obligaciones derivadas del préstamo hipotecario. La aprobación de la operación y sus condiciones estarán sujetas al análisis de la entidad previa presentación de la información pertinente y necesaria que te solicitaremos para hacer una evaluación adecuada de tu solvencia. En caso de no facilitar dicha información de forma correcta o realizar la verificación necesaria, la entidad no podrá concederte el préstamo hipotecario. Puedes consultar las fichas de información previa en el Tablón de Anuncios. https://www.evobanco.com/tablon-de-anuncios/. EVO BANCO, S.A., Operador de Banca-seguros Vinculado supervisado por la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones con nº de clave OV-0075. Consulta las entidades aseguradoras con las que colabora EVO BANCO en https://www.evobanco.com/ayuda/entidades-de-seguros-colaboradoras/.

(1) Para nuestras modalidades de hipoteca a tipo fijo, el plazo para pagar tu vivienda será desde 1 hasta 30 años. La TAE incluye un coste de tasación que fluctuará en función de la valoración realizada por la Sociedad de Tasación de la vivienda, características de la vivienda y un coste anual de seguro de hogar, cuyas condiciones estarán sujetas a aprobación por la entidad Aseguradora y cuyo precio definitivo dependerá de: valor de tasación a efectos de seguro del bien hipotecado, valor de contenido y características del inmueble; y en el caso de las TAEs bonificadas, se añade un coste anual de seguro de vida. Se aplicarán los impuestos y tarifas vigentes en el momento de la contratación. La entidad no repercutirá al cliente los gastos de constitución de hipoteca (gestoría, notaria, registro e impuestos).

A continuación, se muestra ejemplo representativo de las TAEs calculadas en base a: supuesto de préstamos con garantía hipotecaria sobre una finca, importe de hipoteca 150.000€, plazo 25 años y se aplica un gasto de tasación de 368€. En el cálculo de la TAE no bonificada se ha tenido en cuenta la contratación del seguro de daños sobre el inmueble hipotecado, al que obliga la ley, por importe de 100.000 euros de continente, con una prima anual estimada de 186,98€ (importe orientativo, ya que su coste dependerá de la compañía con la que elijas contratarlo) y según las modalidades de hipoteca sin bonificación. Mientras que, en el cálculo de la TAE bonificada se ha tenido en cuenta la contratación de un seguro de hogar cuya prima anual estimada es de 195,05€ (en base al coste medio de una hipoteca por valor de 150.000 euros sin contenido sobre una vivienda de 106 metros cuadrados construidos, ubicada en Madrid. La garantía de continente es la mínima que debes contratar para bonificar la hipoteca. El importe puede variar en función de las coberturas que contrates.) y la contratación de un seguro de vida cuya prima anual estimada, para una persona de 30 años, es de 186,83€ (importe mínimo a asegurar para obtener la bonificación será el 80% del importe hipotecado).

Ejemplo representativo TAE 1,73% para Hipoteca Inteligente tipo fijo aplicando las bonificaciones (por domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10% , contratación de un seguro del hogar anual EVO 0,10%, contratando un seguro de vida EVO 0,15%), con tipo de interés nominal fijo durante los 25 años de 1,24% TIN, con cuotas mensuales de 581,75€, generando un total de 300 cuotas mensuales y un importe total adeudado de 184.440,00€. Intereses: 24.525,00€. Coste total del crédito: 34.440,00€.

Ejemplo representativo TAE 1,85% para Hipoteca Inteligente tipo fijo, en caso de no obtener ninguna bonificación (por domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, por contratar un seguro de hogar anual EVO 0,10%, por contratar un seguro de vida EVO 0,15%) aplicando un tipo de interés fijo durante los 25 años de 1,59% TIN, con cuotas mensuales de 606,27€, generando un total de 300 cuotas mensuales y un importe total adeudado de 186.923,50€. Intereses: 31.881,00€. Coste total del crédito: 36.923,50€.

(2) Para las modalidades de Hipoteca Inteligente Variable, el plazo para pagar tu vivienda será desde 1 hasta 30 años. Las modalidades de Hipoteca Inteligente se han calculado bajo el supuesto de que los tipos de interés aplicables a partir de la primera revisión nunca son inferiores al tipo inicial, por lo que se ha aplicado el tipo de interés del tramo fijo a todas las cuotas del préstamo. Bajo esta premisa, mostramos los cálculos de la TAE, cuota e importe total adeudado, así como los intereses y el coste total del crédito. Además, las TAEs variables se han calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto estas TAEs variables variarán con las revisiones de tipo de interés e incluyen un coste de tasación que fluctuará en función de las valoración realizada por la Sociedad de Tasación de la vivienda, características de la vivienda, y un coste anual de seguro de hogar, cuyas condiciones estarán sujetas a aprobación por la entidad Aseguradora y cuyo precio definitivo dependerá de: valor de tasación a efectos de seguro del bien hipotecado, valor de contenido y características del inmueble. Se aplicarán los impuestos y tarifas vigentes en el momento de la contratación. La entidad no repercutirá al cliente los gastos de constitución de hipoteca (gestoría, notaria, registro e impuestos). Revisión anual.

A continuación, se muestra los ejemplos representativos de las TAEs Variables en base a: Euribor a un año publicado en abril de 2022 en el B.O.E correspondiente al mes de marzo del 2022 (-0,237%), supuesto de préstamos con garantía hipotecaria sobre una finca, importe de hipoteca 150.000€, plazo 25 años y se aplica un gasto de tasación de 368€. En el cálculo de la TAE no bonificada se ha tenido en cuenta la contratación de un seguro de daños sobre el inmueble hipotecado, al que obliga la ley, por importe de 100.000 euros de continente, con una prima anual estimada de 186,98€ (importe orientativo, ya que su coste dependerá de la compañía con la que elijas contratarlo) y según las modalidades de hipoteca sin bonificación. Mientras que, en el cálculo de la TAE bonificada se ha tenido en cuenta la contratación de un seguro de hogar cuya prima anual estimada es de 195,05€ (en base al coste medio de una hipoteca por valor de 150.000 euros sin contenido sobre una vivienda de 106 metros cuadrados construidos, ubicada en Madrid. La garantía de continente es la mínima que debes contratar para bonificar la hipoteca. El importe puede variar en función de las coberturas que contrates.)

Ejemplo representativo TAE Variable 1,42% para Hipoteca Inteligente a tipo variable aplicando las bonificaciones (domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, contratación de un seguro de hogar anual EVO 0,10%), con tipo de interés nominal del primer año 1,15%, con cuotas mensuales de 575,55€, generando un total de 300 cuotas mensuales y un importe total adeudado de 177.909,25€. Intereses: 22.665,00€. Coste total del crédito: 27.909,25€.

Ejemplo representativo TAE Variable 1,61% para Hipoteca Inteligente a tipo variable en caso de no obtener ninguna bonificación (por domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, por contratar un seguro de hogar anual EVO 0,10%) aplicando un tipo de interés nominal del primer año de 1,35%, con cuotas mensuales de 589,39€ generando un total de 300 cuotas mensuales y un importe total adeudado de 181.859,50€. Intereses: 26.817,00€. Coste total del crédito: 31.859,50€.

(3) En el caso de las modalidades de Hipotecas Inteligentes a tipo Fijo 10 o 20 años y resto tipo variable, el plazo mínimo para pagar será de 11 años en la modalidad de Hipoteca Inteligente a tipo fijo 10 años resto tipo variable con tipo de interés fijo durante 10 años, y resto tipo de interés variable. Para la modalidad de la Hipoteca Inteligente a tipo fijo 20 años resto tipo variable, con tipo fijo durante 20 años y resto tipo variable, este plazo mínimo será de 21 años.

El funcionamiento de las Hipotecas Inteligentes a tipo fijo 10 o 20 años resto tipo variable es el siguiente: la Hipoteca Inteligente a tipo fijo 10 años resto tipo variable, con tipo fijo 10 años y 15 años variable, en caso de no obtener ninguna bonificación (por domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, por contratar un seguro de hogar anual EVO 0,10%) tendría un tipo inicial fijo los 10 primeros años, mientras que en los 15 restantes se le aplicará el Euribor + diferencial sin bonificar. Para la Hipoteca Inteligente con tipo fijo 10 años resto tipo variable, con tipo fijo 10 años y 15 años variable, aplicando las bonificaciones (domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, contratación de un seguro de hogar anual EVO 0,10%), tendría un tipo inicial fijo los 10 primeros años, y los 15 restantes se le aplicará el Euribor + diferencial bonificado. Para la Hipoteca Inteligente con tipo fijo 20 años resto tipo variable, con tipo fijo 20 años y 5 años variable, aplicando las bonificaciones (por domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, por contratar un seguro de hogar anual EVO 0,10%), tendría un tipo fijo inicial los 20 primeros años, y los 5 restantes se le aplicará el Euribor + diferencial bonificado. Para la Hipoteca Inteligente con tipo fijo 20 años resto tipo variable, con tipo fijo 20 años y 5 años variable, en caso de no obtener ninguna bonificación (por tener domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, por contratar un seguro de hogar anual EVO 0,10%), tendría un tipo fijo inicial los 20 primeros años, y los 5 restantes se le aplicará el Euribor + diferencial sin bonificar.

Las modalidades de Hipoteca Inteligente a tipo fijo 10 o 20 años resto tipo variable, se han calculado bajo el supuesto de que los tipos de interés aplicables a partir de la primera revisión nunca son inferiores al tipo inicial, por lo que se ha aplicado el tipo de interés del tramo fijo a todas las cuotas del préstamo. Bajo esta premisa, mostramos los cálculos de la TAE, cuota e importe total adeudado, así como los intereses y el coste total del crédito. Además, las TAEs variables se han calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto estas TAEs variables variarán con las revisiones de tipo de interés. Revisión anual. La TAE incluye un coste de tasación que fluctuará en función de la valoración realizada por la Sociedad de Tasación de la vivienda, características de la vivienda y un coste anual de seguro de hogar, cuyas condiciones estarán sujetas a aprobación por la entidad Aseguradora y cuyo precio definitivo dependerá de: valor de tasación a efectos de seguro del bien hipotecado, valor de contenido y características del inmueble. Se aplicarán los impuestos y tarifas vigentes en el momento de la contratación. La entidad no repercutirá al cliente los gastos de constitución de hipoteca (gestoría, notaria, registro e impuestos).

A continuación, se muestra los ejemplos representativos de las TAEs Variables en base a: Euribor a un año publicado en abril de 2022 en el B.O.E correspondiente al mes de marzo del 2022 (-0,237%), supuesto de préstamos con garantía hipotecaria sobre una finca, importe de hipoteca 150.000€, plazo 25 años y se aplica un gasto de tasación de 368€. En el cálculo de las TAES no bonificadas se ha tenido en cuenta la contratación del seguro de daños sobre el inmueble hipotecado, al que obliga la ley, por importe de 100.000 euros de continente, con una prima anual estimada de 186,98€ (importe orientativo, ya que su coste dependerá de la compañía con la que elijas contratarlo) y según las modalidades de hipoteca sin bonificación. Mientras que, en el cálculo de las TAES bonificada se ha tenido en cuenta la contratación de un seguro de hogar cuya prima anual estimada es de 195,05€ (en base al coste medio de una hipoteca por valor de 150.000 euros sin contenido sobre una vivienda de 106 metros cuadrados construidos, ubicada en Madrid. La garantía de continente es la mínima que debes contratar para bonificar la hipoteca. El importe puede variar en función de las coberturas que contrates.)

Ejemplo representativo TAE Variable 1,31% para Hipoteca Inteligente a tipo fijo 10 años resto tipo variable, con tipo fijo de 1,04% los primeros 10 años y resto variable 15 años, aplicando las bonificaciones, con cuotas mensuales de 568,03€, generando un total de 300 cuotas mensuales y un importe total adeudado de 175.653,25€. Intereses: 20.409,00€. Coste total del crédito: 25.653,25€.

Ejemplo representativo TAE Variable 1,50% para Hipoteca Inteligente a tipo fijo 10 años resto tipo variable, con tipo fijo de 1,24% los 10 primeros años y resto variable 15 años, sin aplicar las bonificaciones, con cuotas mensuales de 581,75€, generando un total de 300 cuotas mensuales y un importe total adeudado de 179.567,50€. Intereses: 24.525,00€. Coste total del crédito: 29.567,50€.

Ejemplo representativo TAE Variable 1,46% para Hipoteca Inteligente a tipo fijo 20 años resto tipo variable, con tipo fijo de 1,19% los 20 primeros años y resto variable 5 años, aplicando las bonificaciones, con cuotas mensuales de 578,30€, generando un total de 300 cuotas mensuales y un importe total adeudado de 178.734,25€. Intereses: 23.490,00€. Coste total del crédito: 28.734,25€.

Ejemplo representativo TAE Variable 1,65% para Hipoteca Inteligente a tipo fijo 20 años resto tipo variable, con tipo fijo de 1,39% los 20 primeros años y resto variable 5 años, sin aplicar las bonificaciones, con cuotas mensuales de 592,18€, generando un total de 300 cuotas mensuales y un importe total adeudado de 182.696,50€. Intereses: 27.654,00€. Coste total del crédito: 32.696,50€.