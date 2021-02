El Hospital Puerta del Mar de Cádiz realiza cinco trasplantes renales en un día tras una donación multiorgánica

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha realizado cinco trasplantes renales en un día tras una donación multiorgánica en el centro, que, además, ha supuesto que varias personas de todo el país pudieran recibir sus órganos con éxito.

El coordinador de Trasplantes del hospital gaditano, Mikel Celaya, ha destacado que estos trasplantes se produjeron "aún bajo la sombra del covid-19, lo cual, no obstante, no frena la generosidad de los donantes y sus familiares ni tampoco del esfuerzo de un equipo de profesionales que demuestra que la actividad urgente no se para".

Celaya ha explicado que diversos equipos de distintos hospitales de la geografía nacional, sumados al del Puerta del Mar, se dedicaron a la donación multiorgánica. Doce horas después de esta intervención se realizaron en el hospital gaditano los cinco trasplantes renales con éxito, mientras que en otros puntos del país se hacían otros tantos con el resto de órganos extraídos.

Mikel Celaya, en nombre de la Coordinación de Trasplantes del Hospital Puerta del Mar, ha transmitido "el orgullo que sentimos por nuestra sociedad", al tiempo que ha agradecido la colaboración de todos los integrantes del equipo (celadores, auxiliares, enfermeros, y facultativos de distintas especialidades médicas, quirúrgicas y de diagnóstico) y del equipo directivo, "que han posibilitado que estos cinco trasplantes se hayan podido realizar de una forma sincronizada, rápida y segura".

Asimismo, ha aprovechado para reconocer "el esfuerzo de todos nuestros compañeros que en la UCI, hospitalización y Urgencias, que siguen luchando por la vida de aquellos pacientes afectados por esta tercera ola".