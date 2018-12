"La Policía no puede estar ni cinco minutos más en el Pirulí"

"La Policía Nacional no puede estar ni cinco minutos más en el Pirulí". Así de tajante se ha mostrado esta mañana el subdelegado del Gobierno cuando se le ha preguntado por las quejas del Sindicato Unificado de Policía (SUP) recogidas en la edición de hoy por este diario. "Una de las cosas que comenté nada más llegar es que íbamos a intentar desenmarañar ese entuerto que había con la Comisaría Provincial y que era un sinsentido, porque no entendíamos cómo se estaba hablando de una comisaría nueva cuando se estaba invirtiendo en el viejo edificio", ha dicho José Pacheco.

Para el subdelegado la cuestión es que "cuando llegamos nos encontramos con las obras casi terminadas, lo que quiere decir que la inversión grande ya está hecha. Por otro lado hay una realidad: a la Policía Nacional se le dijo que el traslado al Pirulí era para unos meses, ya lleva allí dos años y lo cierto es que no puede estar allí ni cinco minutos más. La situación en la que se mudaron al Pirulí era de una provisionalidad muy provisional, recalco esto, en un edificio con espacios muy diáfanos, donde no hay intimidad, donde a veces tienes que atender a detenidos, o a víctimas de violencia de género con su presunto agresor compartiendo el mismo lugar. Además no tiene calabozos, lo que supone un doble esfuerzo porque tienes que trasladar los presos a la Comisaría de San Fernando".

"El Ministerio del Interior siempre ha dicho que el terreno de Plaza Sevilla es adecuado para hacer la Comisaría Provincial nueva, pero antes el Ayuntamiento tiene que ofrecérselo en condiciones"

Pacheco considera que esta situación "es la que nos obliga a que tengan que salir de allí cuanto antes. Si además el edificio de la avenida está prácticamente terminado, porque lo que le queda es una obra menor de acondicionamiento interno, pues la lógica apunta a que, de momento, de manera temporal regresen a la avenida, donde van a estar mucho más cómodos y acondicionados, sin desechar el proyecto de la nueva comisaría de Plaza Sevilla, que nos parece una zona donde sí puede haber una Comisaría Provincial con todos sus servicios pero que sabemos que es un proyecto a más medio-largo plazo". Adif ha firmado ya el convenio de Plaza Sevilla, que ahora lo tiene que ratificar el Ayuntamiento, "y ahora sólo falta que desde la administración local se haga lo que le corresponde que es urbanizar todo aquello, hacer la segregación de la parcela, y dar todos los pasos necesarios para que cuando se vaya a pasar al Ministerio del Interior no haya problemas".

En su momento el Ayuntamiento planteó la posibilidad de ceder la parcela de Plaza Sevilla a cambio del edificio de la vieja comisaría en la avenida, que podría vender a una firma hotelera. No obstante, de eso aún no se ha concretado nada. “Es que esa posibilidad no está en el convenio de Plaza Sevilla. Para eso habría que hacer un convenio nuevo con el Ministerio del Interior, que siempre ha dicho que el terreno es adecuado, que allí se podría hacer la Comisaría Provincial pero que antes el Ayuntamiento tiene que ofrecérselo en condiciones, y para eso es necesario un cambio de PGOU que modifique el uso del terreno y haga la segregación de esa parcela que iría destinado para la Policía", concluyó.