Urbanismo desatasca el Plan Plaza de Sevilla con un acuerdo histórico

El gobierno municipal ha cerrado un acuerdo histórico con Adif. Histórico porque va a permitir desatascar de una vez por todas el desarrollo de la urbanización de la Plaza de Sevilla, parcialmente paralizada desde hace más de una década; e histórico también porque el acuerdo se ha alcanzado entre una administración, la local, gobernada por una coalición de izquierdas, y otra, la central, gestionada hasta hace unos días por un gobierno de derechas.

Ayer, el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, que en los últimos tres años ha liderado una negociación muy complicada, trasladó a la comisión de seguimiento del Plan Plaza de Sevilla, donde están presentes todas las administraciones implicadas junto a la Junta de Andalucía, la modificación del convenio firmado en 2008, incluyendo el texto que se ha ido discutiendo en estos meses. Estos cambios han sido necesarios tras reconocer Adif, hace ya unos años, que no estaba en condiciones de cumplir con sus compromisos originales de afrontar todas las obras de urbanización con las plusvalías que se suponía iba a lograr con la venta de solares dentro de lo antiguos terrenos ferroviarios.

El documento ahora aprobado debe ser ratificado por el pleno municipal y la dirección de Adif. En el primer caso, evidentemente, no habrá ningún problema. La intención es que el convenio pueda ir al pleno del próximo mes de julio. Si no diese tiempo, pues antes Adif debe dar su visto bueno, se convocaría un pleno extraordinario en cualquier momento, habida cuenta de la importancia que para la ciudad tiene esta operación urbanística. En cuanto a Adif, se supone que su dirección aprobará lo ya negociado. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que el cambio de gobierno central va acompañado de la llegada de nuevos directivos al administrador de infraestructuras ferroviaria. No obstante sería muy extraño que el nuevo equipo socialista pusiese problemas al documento negociado o comience a dilatar su ratificación. En este sentido, la intención de Martín Vila es pedir a los dirigentes del PSOE gaditano que ayuden a agilizar el proceso que aún queda por cubrir.

De esta forma, el Ayuntamiento asumirá la urbanización de la avenida de Astilleros y del futuro parque de la Cuesta de las Calesas. A cambio, se queda con la propiedad de las pastillas dedicadas a oficinas y locales, y ubicadas en esta misma avenida, que Adif no logró vender en su momento.

En este proceso también está el cierre de los acuerdos con los ministerios de Interior y de Empleo. Con el primero, buena parte de este terreno en la antigua Carretera Industrial servirá para ubicar la nueva Comisaría de Policía. Con Empleo se ha negociado aportar suelo para la sede de la Sepes. En ambos casos, las conversaciones se han mantenido con el gobierno de Mariano Rajoy y existía un interés por ambas administraciones por cerrar el acuerdo. Ahora queda por ver que el gobierno de Pedro Sánchez mantenga esta capacidad de diálogo. El Ayuntamiento espera que la Junta colabore en la urbanización de la nueva Avenida de Astilleros, teniendo en cuenta de que por ahí pasará la vía del tren metropolitano.