El día que Pemán temió publicar "codillo" en vez de "Caudillo"

Quizás porque ha llegado otro septiembre, quizás porque la sombra de una posible crisis energética sobrevuela de nuevo el mundo o, quizás, porque el otoño despierta cierta apetencia por la revisión del pasado, hoy recordamos aquella curiosa misiva en forma de poema que José María Pemán envió en el año 1945 al alcalde de Cádiz donde decía temer que se cambiara en sus futuros escritos publicados “caudillo” por “codillo”.

Explico. Durante el mes de septiembre de 1945, los hogares gaditanos, como en diversos puntos de nuestro país, sufrían diferentes cortes de luz por la escasez de energía eléctrica. De hecho, el 1 de octubre en el Boletín Oficial del Estado se publicaba una orden de la Presidencia ocupada por el golpista Francisco Franco en la que se restringían muchas actividades laborales y se establecían jornadas para oficinas, comercios y cierre de espectáculos.

Esta situación de cortes de electricidad también afectaría a las casas particulares así que el escritor gaditano pedía al alcalde de Cádiz de ese momento, Juan de Dios Molina, luz en las horas nocturnas para su copista, Joaquín Coello, pues, como es sabido, Pemán prefería la pluma (trabajaba directamente escribiendo a mano) a la máquina de escribir.

“¿De qué sirve que escriba mis canciones/ con el perfecto ritmo necesario/ si luego me las trueca el secretario/ que escribe a tientas por las restricciones?”, se quejaba en rima Pemán al primer edil gaditano en su misiva.

“A la luz de un quinque lucha y pelea/ el hombre con la letra y con la idea:/ y ya me estoy yo viendo al pobrecillo/ que, por poner “codillo” por “Caudillo”,/ oposita a una plaza... en la Guinea”, advertía, no sin cierta gracia, Pemán al alcalde para animarlo a brindar a su secretario luz en su domicilio durante la noche, un “dulce privilegio”, como reconoce el mismo Pemán, que tenían otros oficios como el de los panaderos:

“Señor Juan de Dios, dicen que existe/ una luz menos triste/que la del reverbero/ y que ella se concede a algún obrero/ para el que trasnochar no es un mal vicio,/ sino un noble ejercicio necesario./ ¿No pudiera mi secretario,/ don Juan de Dios, tan dulce privilegio?/ Darlo, señor, a una panadería/ y negarlo a un obrero de la poesía/ pudiera resultar un sacrilegio./ Si es necesario el pan, también la rosa./ No vale trabajar si no reposa/ luego el trabajador sobre algo bello./ ¡Por favor, una luz, un mal destello/ que dure hasta las tres desde las ocho,/ a mi copista, don Joaquín Coello/ que vive en Vea Murguía dieciocho”, le rogaba al regidor el “insigne” escritor gaditano; adjetivo que, por cierto, al comienzo del poema Pemán recuerda que fue el propio Juan de Dios Molina quien lo utiliza para referirse a su persona en “una lápida muy fina” le puso en su casa natal.

“¡Se lo pido..., aunque no le dé la gana/ o dicho finamente, aunque no quiera/ la fuerte y moderna Sevillana/, que ha salido un poquito... petenera!”, concluye el literato esta carta que hoy nos ha dado por rescatar.

Será porque llegó septiembre, será por las restricciones (ahora de agua, antes de luz, de las que también se predicen en el futuro próximo de los países desarrollados), será porque comienza el otoño y nos da por revisar los antiguos papeles para comprobar cuánto de la historia se repite y cuánto de la historia cambia.