El PSOE propone un Plan de Vivienda para que sean accesibles

El grupo municipal socialista ha presentado sus alegaciones al Plan Municipal de Vivienda con el objetivo de que el documento sea realmente la herramienta que necesita la ciudad para identificar y cuantificar las necesidades de vivienda existentes, y para definir las estrategias y acciones adecuadas para garantizar el acceso a la misma, explican. “Nos resulta imprescindible que el Plan de Vivienda incluya la accesibilidad en los edificios. Por ello, una de nuestras aportaciones se centra en la elaboración de un estudio sobre las necesidades de este tipo que tengan las viviendas para adaptarlas a la normativa actual”, explica la concejala socialista, Rosa de la Flor.

“Desde el PSOE, presentamos una propuesta a Pleno con el objetivo de poner en marcha una serie de medidas para que las personas con diversidad funcional tuvieran garantizada la accesibilidad a las viviendas. De hecho, según el borrador del plan, el 42 por ciento de ellas no tiene ascensor, con lo que nos encontramos con más de 16.000 viviendas que no son accesibles. Actualmente, el documento que se ha aprobado inicialmente, no contempla nada en este sentido, algo que entendemos que es necesario incluir”, defiende.

“En segundo lugar, los socialistas consideramos esencial hacer un seguimiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas de la ciudad, para tener un conocimiento real y actualizado que nos permita cuantificar las necesidades de inversión en las mismas. Para ello, la herramienta adecuada es la Inspección Técnica de Edificios (ITE)”, explica de la Flor.

“A través de nuestra aportación, pedimos que aparezca en el plan la información sobre el cumplimiento de las ITES, cuáles se han informado desfavorablemente, en qué viviendas ha tenido que intervenir el Ayuntamiento, su repercusión posterior en los propietarios, o cuántos edificios están pendientes de llevarla a cabo”, asegura la concejala socialista.

Por último, los socialistas han propuesto que haya un mayor grado de concreción respecto a las inversiones del plan. “Es necesario definir y cuantificar las actuaciones que vayan a promoverse y las soluciones e intervenciones públicas que se plantee llevar a cabo.