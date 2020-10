El Grupo Municipal Popular de Cádiz ha lamentado hoy “el empecinamiento de Vila y el Equipo de Gobierno por señalar a los gaditanos que tienen viviendas con fines turísticos” y recomendó al concejal de Urbanismo que se preocupe por la gestión de la vivienda pública que está haciendo el mismo y su compañera Tubío desde Procasa”.

“Si Hay 3000 viviendas vacías en la ciudad –según el informe encargado a dedo al arquitecto que predijo acabar con la infravivienda en cuatro años- el problema no puede ser las 1.400 dedicadas a fines turísticos”, señalaron desde el Grupo Popular. El mismo grupo recordó que “este Equipo de Gobierno lleva la escalofriante media de 4 viviendas públicas al año, y el récord de haber integrado a tres propietarios en el programa de Alquiler Justo que acabaría con todos los males de Cádiz. Con ese currículum, que Vila tenga como objetivo primordial demonizar a los gaditanos que alquilan viviendas en períodos vacacionales es un sinsentido”.

Los populares han señalado también que si el precio del alquiler sube es por la falta de oferta, y esto no es culpa exclusivamente de los pisos turísticos, aconsejando a Vila que si el Ayuntamiento no tiene competencias para regular los pisos turísticos debe sentarse con la Junta para proponer una regulación de zonas que se consideren saturadas, “pero con datos fiables en la mesa, no los encargados ad hoc a un arquitecto amigo, donde se mezclan camas hoteleras con viviendas turísticas para defender la saturación de media ciudad”.

El daño del sectarismo y la ambigüedad de Mara ahuyenta proyectos

El Grupo Popular advierte que lo que Vila quiere llevar a Pleno no es la regulación de las viviendas turísticas, sino la cancelación de todos los proyectos de hoteles y apartamentos turísticos en todo el término municipal durante un año: “eso supondría un daño económico a la ciudad, pérdida de puestos de trabajo y además una cantidad importante en indemnizaciones a los promotores que tendríamos que pagar todos los gaditanos”.

“El problema –abundaron desde el GMPP- es que el PSOE y Mara con su ambigüedad, diciendo que ahora sí han entendido que lo que se pretende regular no son las viviendas, sino los hoteles, hostales y establecimientos profesionales (cuando llevamos meses diciéndole que le quieren dar coba) está parando proyectos de inversores que temen una moratoria en los próximos meses. Esa inseguridad jurídica que se genera está ahuyentando a los promotores, y varios proyectos de inversión han optado por El Puerto y Jerez, por temor a las medidas anticapitalistas de este equipo de gobierno y a que el PSOE cambie de postura en un próximo encuentro”.

Los populares han señalado que la pretensión de este Equipo de Gobierno de parar un año los proyectos hoteleros sí es ir en contra de los gaditanos y del Turismo, una de las industrias clave en la economía de la ciudad, en plena crisis. Ha quedado demostrado que comercio y hostelería, dependen en gran medida del turismo.

El Grupo Popular ha concluido indicando que “Cádiz necesita un plan de rehabilitación de viviendas y promoción municipal. Muchas de los pisos turísticos han vuelto a alquiler residencial, en los últimos meses. En Cádiz había 1729 pisos turísticos en septiembre de 2019, en junio de este año 1263, y ahora 1382: 350 pisos han vuelto al mercado de alquiler no turístico, pero este Equipo de Gobierno no hace nada por construir vivienda pública, y Vila debería mirarse lo del sectarismo: estar con los gaditanos no es coincidir con sus planteamientos anticapitalistas. Estar con los gaditanos es construir cien viviendas públicas al año y ponerla a disposición de los que más la necesitan”.