El PP quiere anular las últimas zonas azules, naranjas y verdes de Cádiz

Un total de 2.500 plazas de aparcamiento ha perdido la ciudad desde la llegada al Ayuntamiento del actual gobierno de José María González 'Kichi' . Cifra que según el PP quedó ratificada en un consejo de administración de Emasa. “Y a las plazas de aparcamiento que aún quedan no sabe qué colorín ponerle porque no tienen un plan de movilidad sostenible para Cádiz”, denuncia Juancho Ortiz, que exigirá en el Pleno al alcalde que presente la alternativa al aparcamiento ideada para suplir esos dos millares y medio de plazas perdidas, recordando que la primera medida del alcalde en 2015 “fue descartar un parking subterráneo de entre 300 y 500 plazas en la Plaza de Sevilla que ya tenía financiación por el simple hecho de que estaba proyectado por nosotros”. “Esos eran los mimbres que teníamos y estas las consecuencias de tanto sectarismo”, añade Ortiz.

Juancho Ortiz: “Lo que hay es una consigna de perseguir al vehículo privado”

El presidente popular resume el problema del aparcamiento en dos claves: la eliminación de 2.500 plazas desde 2015 (reconocido, según él, por Emasa) y pintar de azul, naranja y verde sin criterio las que aún quedan. “No tienen un plan de movilidad sostenible para Cádiz, lo que tienen es la consigna de Vila de perseguir al vehículo privado. No hay más”, afirma Ortiz, convencido de que el alcalde “no tiene ni idea de qué va a hacer con el problema de aparcamiento en la ciudad”.

“Llevamos meses aportando soluciones factibles y no hacen ni caso; no podemos esperar a que la ciudad se resienta aún más. La falta de atractivos que hay para venir es absoluta y el mensaje disuasorio que llevan años lanzando no es que se venga en transporte público, es directamente que no venga nadie porque es imposible aparcar”, argumenta el líder de los populares en el Ayuntamiento, que avisa que además del vehículo privado “la persecución se extiende también al ciclomotor que cada vez lo tiene más difícil para moverse por Cádiz”.

“Lo advertimos en su día y el tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón. El caos que han producido es mayúsculo, porque el carril bici se tenía que adaptar a la ciudad y no la ciudad al carril bici”, traslada Juancho Ortiz, asegurando que esta política de estacionamiento “ha dejado el centro sin alternativa para el que venía a disfrutar de la ciudad y sigue queriendo venir”.