Mara Rodríguez asegura que "a los comerciantes de Cádiz ya se les ha acabado la paciencia con Martín Vila"

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, y el concejal, Óscar Torres, han mantenido una reunión con la gerente de Cádiz Centro Comercial Abierto, Bea Gandullo, y el gerente de la Asociación de Detallistas del Mercado (Asodemer), Francisco Álvarez, para compartir la problemática que están viviendo los diferentes colectivos relacionados con el comercio en el centro histórico de la ciudad.

Los socialistas han coincidido con los representantes de los comerciantes en el "despropósito continuo" de la política de movilidad que está llevando a cabo el equipo de gobierno, "que sigue sin dialogar con los vecinos y colectivos afectados" en asuntos de gran importancia para la ciudad como es el aparcamiento regulado, la peatonalización, las zonas de carga y descarga o la instalación de terrazas en las plazas. La portavoz del PSOE ha insistido en la necesidad de que el concejal encargado del área, Martín Vila, "recapacite y abogue por el diálogo y el consenso frente a la imposición", y entienda que cuantas más trabas se les ponga a los pequeños autónomos y trabajadores, "más complicado será que se decidan por mantener o abrir nuevos negocios en el centro de la ciudad".

"Cádiz necesita un modelo de ciudad pensado para el conjunto de los gaditanos, no únicamente para contentar a aquellos que comparten sus ideas", ha aseverado Rodríguez, quien ha añadido que "Martín Vila aglutina las quejas de vecinos, comerciantes, proveedores, hosteleros y taxistas, por citar sólo algunos ejemplos". En esta línea también se ha pronunciado Óscar Torres, "las reivindicaciones de Cádiz Centro Comercial Abierto y Asodemer son totalmente lícitas; y en la política de confrontación que está fomentando el Sr. Vila no se beneficia absolutamente nadie". Tanto Torres como Rodríguez han puesto sobre la mesa cómo la falta de bolsas de aparcamiento gratuitas está disuadiendo a los gaditanos de acudir el centro de la ciudad, "el aparcamiento regulado también afecta a los trabajadores del casco antiguo ya que no disponen de ningún lugar en el que poder aparcar durante su jornada laboral porque tanto en la zona naranja como en azul se obliga a la rotación del vehículo tras haber pasado un número de horas establecido". Así mismo, han añadido desde las filas del PSOE la urgencia por contar con un sistema de transporte urbano eficaz, eficiente y adaptado a las necesidades de la ciudad.

Otra de las cuestiones tratadas en la reunión y apoyada por los socialistas es que el Ayuntamiento disponga con una ventanilla única para favorecer la ocupación de locales vacíos, "y evitar así gran parte de la burocracia que, en ocasiones, retrasa durante meses la implantación de nuevos negocios", ha comentado Mara Rodríguez. La ventanilla única fue ya una iniciativa defendida por el partido socialista en numerosas ocasiones, tanto en pleno como la comisión de seguimiento y coordinación del Covid19, "y sería de gran ayuda para el sector empresarial de la ciudad", ha concluido la portavoz.