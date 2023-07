El Obispado de Cádiz tutelará la gestión de todas las entidades diocesanas

Todo ello necesitará la aprobación expresa del obispo, siempre y cuando el valor del acto a realizar no supere los 150.000 euros; si el valor de la operación oscila entre los 150.000 y 1.500.000 de euros, se necesitará también el visto bueno del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores; y en caso de que supere esa cantidad de 1,5 millones de euros, el expediente será elevado a la Santa Sede para su resolución .

A todos estos supuestos añade también Zornoza el “hospedaje permanente de cualquier persona que no forme parte del clero parroquial o su familia directa” ; supuesto que, curiosamente, dejaría fuera actuaciones como el hospedaje temporal a modo de pisos turísticos o similares que sí salvarían esa fiscalización expresa del obispo.

Un 'atajo' para el arte sacro

Es consciente el Obispado de la constante labor de adquisición y encargo que, especialmente a cargo de las hermandades, se realizan en piezas de arte sacro. Y por eso, precisa un procedimiento de algún modo especial para estos casos de adquisición de “nuevas imágenes, cuadros, enseres litúrgicos y otros bienes muebles”. “Será suficiente la obtención del informe favorable de la Comisión Diocesana de Arte Sacro que preside el vicario general de la diócesis, siempre que su valor no supere el 20% del presupuesto de gastos ordinarios de la entidad y, en todo caso, si su valor no supera los 10.000 euros”, explica el decreto episcopal. Este mismo procedimiento, bajo esos mismos valores, tendrá validez para aquellos casos “de restauraciones de bienes muebles que no estén declarados BIC, afectos a un inmueble BIC, o que estuvieran catalogados, y protegidos por la normativa de patrimonio histórico”.