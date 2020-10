El pasado 27 de junio se aprobó una resolución del Ministerio de Sanidad en la que se prohibieron con carácter general las escalas de cruceros en todos los puertos españoles. Pero el Gobierno central hizo dos excepciones. Por un lado dejó abierta la puerta, e incluso subvencionó, a las rutas de cabotaje, es decir, a los itinerarios que incluyeran sólo puertos españoles. Por otro lado, abrió excepciones.

El BOE contempla la posibilidad de que el Director General de la Marina Mercante pueda levantar la prohibición, a solicitud de Puertos del Estado y de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, para entradas de buques concretas o para un conjunto de ellas como parte de un itinerario por uno o varios puertos.

Desde Suncruise, asociación formada por los puertos andaluces de interés general, que tiene como finalidad la promoción de Andalucía como destino turístico de cruceros, busca y encuentra argumentos para conseguir que Puertos del Estado analice la oferta y la seguridad de sus siete miembros (Cádiz, Málaga, Almería, Motril, Huelva, Algeciras y Sevilla) para que se autorice lo antes posible el atraque de cruceros en sus muelles.

“Necesitamos con urgencia que Puertos del Estado autorice el atraque de cruceros”, según declaraciones a este Diario de la actual gerente de Suncruise, Esther Molina.

Ella analiza, sobre todo, la seguridad que ofrece Cádiz, tanto como puerto como destino, y cree ya posible que la ciudad pueda recuperar los atraques, al menos de algunas líneas de cruceros, en el momento en que Puertos del Estado y Sanidad incluya a Cádiz dentro de esas excepciones que cita el decreto del 27 de junio.

Suncruise incluye en su proyecto la posibilidad de atracar en Ceuta para llegar a Gibraltar

“Les hemos pregunta a las navieras en qué les podemos ayudar y qué les podemos ofrecer”, insiste Molina, que garantiza que ya “les ofertamos seguridad porque nuestras terminales de cruceros están ya certificadas en protocolo covid”. Y, en cuanto a los destinos, la gerente de Suncruise señala que “nuestras ciudades también han trabajado para ofrecer una oferta de destino segura certificándose con la ayuda del Gobierno de la Junta de Andalucía”.

Según Esther Molina, la Consejería de Salud y la de Turismo de la Junta están colaborando de manera muy estrecha con Suncruise para decirles a las navieras: “oigan, autoricen las escalas porque cumplimos todos los requisitos necesarios para garantizar esa seguridad”.

A eso se suma que, tanto Cádiz como los seis puertos restantes que conforman Suncruise, cuentan ya con una reducción de tasas y bonificaciones que los afianzan como destinos muy interesantes para las navieras, y más, en momentos tan difíciles como el que las ha llevado hasta la “congelación” de sus barcos y rutas.

A pesar de todo, Esther Molina es consciente de que “el comportamiento de esta pandemia nos sorprende cada día” y que reina la incertidumbre, pero “hay que aprender a reaccionar sobre la marcha”.

Y en ello está Suncruise. Mientras se consigue que se reactive el sector, esta asociación de puertos andaluces busca vericuetos para ayudar, por un lado a las propias navieras y, sobre todo, a puertos y destinos como el de Cádiz, que necesitan de este sector. Y ahí están dándole vueltas a la posibilidad de poner en pie líneas de cruceros de cabotaje que sólo toquen puertos andaluces, incluyendo también los de Ceuta y Melilla y, si se tercia, algún muelle canario.

Para ello, Esther Molina tiene claro que no piensan en barcos de 6,000 pasajeros sino en buques más pequeños cuyos costes se lo pongan más fácil a las navieras. De hecho asegura a este periódico que su proyecto cuenta ya con algún novio. “No me gustaría avanzar nada hasta no tenerlo un poco más amarrado, pero hay alguna o algunas navieras interesadas”.

Los primeros contactos con las navieras tuvieron lugar durante una misión comercial virtual en la que, de la mano de Extenda, también participó el puerto de Cádiz. En ese encuentro, en el que se dieron cita representantes de las navieras más importantes de Estados Unidos, “les hemos recordado que Andalucía está aquí y que para ellos es una buena oportunidad. Queremos que vean Andalucía como un itinerario de navegación”.

Suncruise no les ofrece rutas concretas sino que pone sobre la mesa la idea de usar los siete puertos andaluces como parte de una o varias líneas de cruceros de cabotaje, modalidad incluida entre las excepciones que contempla el decreto del 27 de junio de 2020.

Esther Molina les propone, “algo que realmente les sorprendió”, que en su menú de itinerarios podrían llegar hasta puertos marroquíes o incluso Gibraltar, a pesar de que ni los unos ni el otro están permitidos por Puertos del Estado. La manera de sortear esa excepcionalidades ofreciéndoles puertos españoles cercanos.

Por ejemplo, si quieren llegar a Gibraltar, Suncruise les ofrece Ceuta, que sí es un puerto nacional que, además, no está afectado por el sistema tributario de la UE pero que es zona Schengen. Desde allí, ya serían las navieras las que podrían organizar sus propias excursiones por ferry y luego por carretera hasta Gibraltar. O algo parecido con Melilla, desde donde podrían tener igualmente acceso a ciudades del norte de África.

“El papel de Suncruise es facilitar, coordinar esas herramientas y esa agilización para dar, cuanto antes, la bienvenida a las navieras”, asevera Esther Molina.