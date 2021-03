Muere uno de los gaditanos más internacionales: el empresario y "almacenero" Pepe Manteca

Cádiz pierde hoy a uno de sus gaditanos más universales. Esta madrugada fallecía a la edad de 86 años el empresario José Ruiz Calderón, más conocido como Pepe Manteca, propietario de la taberna que lleva el mismo nombre, ubicada en la calle Corralón de los Carros.

El popular empresario y "almacenero", como era también reconocido en sus mejores tiempos, falleció esta madrugada después de una larga enfermedad.

De Pepe Manteca siempre se ha dicho que era un "personaje" que "retrataba a la perfección a una ciudad en la que el cante y los toros, las riñas de gallos y las reuniones y partidos de mus en torno a una copa de vino y a un papel de estraza con las tapas ordenadamente colocadas, son señas de identidad de una época que poco a poco va perdiéndose".

A lo largo de su vida ha recibido decenas de reconocimientos tanto por parte de las administraciones públicas como por parte de entidades que siempre han querido reconocer su aportación a la promoción del nombre de la ciudad de Cádiz en toda España y en el mundo entero. En ocubre de 2013 recibía de manos de la entonces alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, el premio Cádiz de Promoción Turística.

A la propia Teófila le dijo tras recibir el premio:“Yo, como me llamo Manteca, me estoy derritiendo de la emoción”. El origen del apodo Manteca procede del segundo apellido de su padre, pero realmente se ha convertido no sólo en el nombre de una de las tabernas más conocidas de la ciudad, ubicada en el número 66 de la calle Corralón de los Carros.

La taberna la fundó el propio José Ruiz Calderón en 1953, nada más regresar a Cádiz de Alemania, país en el que permaneció como emigrante durante algún tiempo.

Cabe recordar que en febrero de 2006 el periodista Antonio Burgos presentó en la Diputación la obra 'Escrito con tiza. Memoria de Pepe Manteca', escrito por Francisco Orgambides y José María Otero Lacave.

Pepe Manteca nació en 1934 en el barrio de la Viña, en la calle Lubet esquina La Palma, donde ya su padre tenía un almacén ultramarinos.