Kichi: "Es una reforma laboral chiquita, no es una victoria"

El diputado provincial de Adelante y alcalde de Cádiz, José María González Kichi, calificó ayer de reforma laboral "chiquita" -tirando de la comparación entre el Carnaval y el Carnaval chiquito- el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales y manifestó que no se puede vender como una "victoria histórica" y un "éxito". "Un texto aplaudido por la CEOE, que cuenta con el apoyo de la patronal, no puede ser bueno para los trabajadores", apuntó, señalando que no es el cambio "íntegro" de la ley que PSOE y Unidas Podemos "prometieron".

González, que defendió el punto presentado por su grupo en el pleno de la Diputación de Cádiz sobre el tema, apostó así por abrir un nuevo marco para una reforma que "tenga como punto de partida la derogación de las anterior" ley y se ocupe de temas que "no son flecos pendientes" como "el abaratamiento del despido, la barra libre de los ERES, la movilidad geográfica a petición de lo que quieran los empresarios, o que no haya que justificar los despidos".

El diputado sí valoró alcance de los cambios conseguidos como la ultraactividad y la prevalencia de los convenios colectivos, pero cree que no son suficientes para una provincia como la de Cádiz "donde el desempleo, la precariedad, la temporalidad y la subcontratación son desgraciadamente tan conocidas" "Y el riesgo que se corre es que la gente se cree que hasta aquí hemos llegado, que se acabó la pelea de la derogación de la reforma laboral, y se normalizar hartarte de currar y no llegar a los mil euros".

Cuando @JM_Kichi tiene que explicarle al secretario provincial del PSOE de Cádiz que no, que esta #reformalaboral ni es histórica ni desgraciadamente una victoria para la clase trabajadora.Claridad y honestidad. No os lo perdáis 👇 pic.twitter.com/D4kz8cDrsx — Adelante Cádiz (@Adelante_CAD) January 26, 2022

La moción de Adelante fue rechazada y contó con el voto en contra del grupo socialista, que destacó su "defensa clara de un acuerdo histórico" entre Gobierno, sindicatos y empresarios, que hoy es un decreto y que "ojalá muy pronto" pueda ser refrendada como ley en el Congreso con mayoría absoluta.

"Han sido tres años de reuniones para el gran reto de modernizar el mercado laboral de nuestro país, y aunque hay algunos flecos pendientes entiendo que es positivo", apuntó el portavoz del PSOE y secretario general en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix. "Se potencia la contratación indefinida, el empleo estable, cumple con los trabajadores porque se potencia la negociación colectiva, aumenta los derechos de los empleados y se pone coto a la temporalidad y precariedad que trajo la reforma de Rajoy en 2012, impuesta por una mayoría absoluta sin ningún consenso", afirmó el líder socialista en su intervención.