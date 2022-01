Kichi permitirá que los 25.000 perros de Cádiz disfruten de sus playas de octubre a Semana Santa

El Equipo de Gobierno del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, está preparando una modificación de la ordenanza de playas que permitirá que los más de 25.000 perros censados en la ciudad de Cádiz [el dato es de junio de 2019] disfruten de los 7,2 kilómetros de playas de la capital gaditana entre el mes de octubre y Semana Santa, adelantó a pregunta de Diario de Cádiz el Ejecutivo local.

El anuncio viene de la mano de la portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Bienestar Animal, Lorena Garrón, después de que este periódico publicase que la plataforma Playasdogfriendlycadiz ha presentado ya tres escritos con el apoyo de más de 4.000 firmas solicitando al Ayuntamiento unos horarios compatibles con los de los bañistas para bajar los perros a la playa. O, en su defecto, una zona acotada para llevarlos, como las que se han habilitado en playas de otros municipios como San Fernando. Esta última propuesta queda descartada en el borrador de la modificación de la ordenanza de playas, si bien se contempla la posibilidad de volver a solicitar permiso para la playita de la Punta de San Felipe, en tanto que no sería apta para el baño.

Los miembros de esta plataforma de defensa de los derechos de los animales que crece como la espuma protestan porque, según relató una portavoz a este medio, la respuesta que se les dio es que no es posible porque no es compatible con el decreto de la Junta que regula las condiciones de uso de las aguas de baño y con el logro de banderas azules para unos tramos de costa de interés turístico fundamental. También critican la arbitrariedad que a su juicio supone que se multe a los dueños de los canes en verano, pero no en los meses de invierno, "durante los que se hace la vista gorda". Además, denuncian el incumplimiento del programa electoral de Adelante Cádiz en lo referido a bienestar animal.

Desde el Equipo de Gobierno han explicado a Diario de Cádiz que "el pasado mes de junio, la concejala de Bienestar Animal, Lorena Garrón, el director del Área de Medio Ambiente y la delegada de Playas, Rocío Sáez, atendimos a representantes de esta plataforma. Y en dicha reunión les trasladamos la imposibilidad técnica y jurídica de habilitar en las playas de Cádiz una zona para perros en base al Decreto 194/1998 de 13 de octubre de la Junta de Andalucía".

"Así, de acuerdo con el citado decreto, por el que se aprueba el Reglamento sobre vigilancia higiénico-sanitaria de las aguas y zonas de baño de carácter marítimo, durante la temporada de baño (del 1 de junio al 30 de septiembre) 'queda prohibido el acceso de animales domésticos a las aguas y zonas de baño, con excepción del que resulte preciso para el desarrollo de actividades debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria competente”, recuerda la edil de Bienestar Animal, que no la de Medio Ambiente, en tanto que portavoz del Gobierno local.

"Asimismo, cuando la administración competente autoriza una zona de playa para animales domésticos queda expresamente prohibido el baño de personas. Con lo que no sólo se debería señalizar dicha prohibición en el tramo destinado a los canes, sino también añadir un perímetro similar adyacente. En el caso de las playas de nuestro término municipal esta posibilidad es técnicamente imposible ya que nuestras playas tienen una orilla continua de más de 4 kilómetros, que en la práctica no permite una separación real y efectiva de dichas zonas de baño", argumenta Garrón. "Así nos lo indicaron los propios técnicos de Medio Ambiente de la Junta, presentes en la mesa que celebramos la pasada primavera para abordar la modificación de la Ordenanza de Playas de la ciudad", añade Garrón.

"Se ha redactado un borrador de la ordenanza incluyendo las medidas que alcanzaban mayor consenso. Tras su aprobación inicial, habrá, por supuesto, un periodo público de alegaciones, donde cualquier persona o entidad, incluidos estos ciudadanos podrán alegar lo que estimen oportuno y habrá que responderlas y resolverlas debidamente", explica la concejala de Bienestar Animal.

"El borrador de la ordenanza contiene avances, ya que entendíamos que nuestro municipio era especialmente restrictivo en cuanto a la presencia de perros en las playas, por encima incluso de la normativa andaluza. Es por ello que una vez esté aprobada la ordenanza definitivamente los perros podrían acudir a la playa fuera de temporada de baño, entre octubre y Semana Santa, cuando actualmente está prohibido todo el año", avanza a este periódico la edil.

"Además, se incluye expresamente el permiso durante todo el año para perros y animales que tengan la condición de guías o terapeutas, así como los destinados a tareas de salvamento o auxilio. Algo que anteriormente tampoco se recogía", agrega Lorena Garrón.

La concejala recuerda que "años atrás, desde el Área Municipal de Medio Ambiente, se realizaron gestiones para intentar habilitar una playa para perros en la Punta de San Felipe, si bien, al no ser esta una zona apta para el baño, la presencia de perros no está prohibida, pueden estar con las mismas normas que en cualquier otro espacio público. Pero por otro lado, al no ser playa oficial no se nos permitió hacer ninguna adaptación para su conversión en playa oficial para perros".

"Si bien, conociendo que pasado el tiempo en otros municipios de Andalucía precisamente las playas que se han permitido son las no aptas para el baño, entendemos que podríamos solicitar de nuevo esta posibilidad, concluye la edil.