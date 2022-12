Kichi hace balance de un año "muy bueno para la ciudad" a seis meses de dejar la Alcaldía

El alcalde José María González 'Kichi' ha hecho balance del que es su último año completo al frente de la ciudad en el deayuno navideño con los medios de comunicación, una vez que ya hizo oficialmente hace unas semanas que no volverá a presentarse a las próximas elecciones municipales: "Ha sido mi último desayuno con vosotros y el año que viene será con el próximo alcalde, David de La Cruz", en referencia al candidato de su partido, Adelante Andalucía.

Kichi ha calificado el año como "especial porque han pasado cosas muy bonitas" pero también atípico con asuntos como un Carnaval que se duplicó debido a la amenaza de la pandemia del Covid-19.

El alcalde cree que ha sido "un año muy bueno para la ciudad y el Ayuntamiento", entre otras cosas porque "se han resucitado proyectos olvidados como el de Valcárcel", donde ya se ha producido un acuerdo entre todas las instituciones para que se proceda a la rehabilitación del edificio para la ubicación de la Facultad de Ciencias de la Educación. En este tema, el alcalde ha dicho que ha sido clave los cinco millones que puso encima de la mesa el ayuntamiento. Otros proyectos que recuerdan que han sufrido un impulso son los de la Ciudad de la Justicia y el Cerro del Moro, ambos de la Junta de Andalucía pero en el caso del primero sobre un suelo municipal.

En lo que respecta a lo atípico por el Carnaval, el alcalde ha reiterado que la decisión que se tomó en su día para que el concurso y el Carnaval pasaran a la parte final de la primavera, "fue para salvaguardar que el concurso se pudiera realizar. Al final tuivimos dos carnavales, uno más autónomo y en el que el Ayuntamiento se preocupó de que estuvieran todos los servicios en marcha y el otro ya organizado por nosotros en verano que contribuyó a dinamizar la ciudad".

También ha argumentado que ha sido el año de confirmación de la historia de lamor entre SailGp y Cádiz, "de manera que la ciudad se ha convertido en un referente en este circuito".

Kichi también ha hecho mención al trabajo que se ha realizado "para luchar contra los problemas de la ciudad buscar las soluciones". Por ejemplo, se ha referido a la normativa para controlar las viviendas y apartamentos turísticos y ha añadido de manera categórica que en construcción de vivienda pública "hemos hecho más en ocho años que el Partido Popular en 20".

En el tema del empeo ha alabado la política del IFEF (Instituto de Fomento, Formacuión y Empleo) con programas de ayudas como el Plan Arriba y la apuesta por los rodajes de cine: "Aunque esto no depende sólo de nosotros, pero sí es verdad que hemos arrojado el mejor dato de desempleo en la ciudad en los últimos siete años".

Ha tahado de "año difícil en la cuestión energética", con una subida de los precios y, sobre todo, por la situación a la que se ha visto abocada Eléctrica de Cádiz: "Esta empresa ha resistido mientras que otras muchas pequeñas comercializadoras han desaparecido. Durante mucho tiempo estuvimos amortiguando a los vecinos la subida de los precios hasta que no quedó más remedio que indexar las tarifas. Yo he continuado en Eléctrica de Cáduz y ahora ya he tenido una reducción considerable en la factura. ". A ello le ha añadido que "hemos sido el único ayuntamiento de España que ha puesto 2,5 millones encima de la mesa para ayudar a los vecinos a pagar la luz", aunque todavía no se ha articulado la manera en la que se va a hacer.

También ha recordado los datos de inversión en servicios sociales, donde ha recordado de nuevo el dato de que con los 18 millones municipales es la primera capital de Andalucía en gasto social por habitante y la segunda de España. Por otro lado, en cuanto a los desahucios dice que se sigue trabajando con el protocolo y que ya hay previsto algunos alzamientos próximamente y que "esperamos poder evitar aproximadamente el 70 %. Desgraciadamente no somo infalibles".

Ha resaltado los avances en movilidad y que en los próximos días se vaya a poder firmar el contrato de limpieza para los próximos diez años.

Una de las mayores alegrías del año ha sido solventar la venta del estadio de la tribuna del estadio Nuevo Mirandilla, "otro de los regalitos que nos dejó el PP". En este sentido, ha recordado que "gracias a la dedicación, profesionalidad y habilidad del concejal Paco Cano, se han conseguido 9,8 millones de euros que han revertido en la ciudad".

El año, a juicio de Kichi, se ha cerrado con otra buena noticia como es la próxima celebración en el mes de marzo del Congreso Internacional de la Lengua Española y ha hecho referencia a la situación económica que tiene en la actualidad el Ayuntamiento: "Ahora mismo está absolutamente saneado de manera que puede pedir financiación externa más allá de lo que recibimos del Estado y de la Junta y eso hacía mucho tiempo que no pasaba".

Con respecto al año que se avecina, dijo que en los seis meses que le quedan al frente de la ciudad "uno de los objetivos es dejar las cosas lo mejor cosidas que se pueda". Así, ha indicado que espera que esa parte del año esté el Teatro del Parque y el Museo del Carnaval terminado y en servicio y que el pliego de transportes también pueda salir a concurso.