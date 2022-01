El equipo de Gobierno se queda sólo en el respaldo para subir las tarifas de Eléctrica de Cádiz

El equipo de Gobierno de Adelante Cádiz se ha quedado absolutamente solo en su intención de obtener el respaldo del Pleno municipal para indexar los precios de Eléctrica de Cádiz "para que no peligre la viabilidad de la empresa", una operación que la oposición en pleno cree que ese verbo es una manera eufemística para llevar a cabo una subida en el precio de la luz.

Este era un punto que no suponía tomar la decisión en el Pleno, ya que ésta corresponde al consejo de administración de Eléctrica de Cádiz, donde además de los concejales de Adelante Cádiz y el PSOE, se encentran los de Endesa y Unicaja.

La propuesta ha salido con los votos favorables de Adelante Cádiz, que no contaba con Martín Vila por su reciente paternidad y Carlos Paradas, que ha tenido que ausentarse al principio aunque ya se incorporó en el punto número 8; los contrarios del Partido Popular y el concejal no adscrito, Domingo Villero; y la abstención del PSOE y Ciudadanos.

Precisamente los socialistas se presentan en esta sesión muy mermados tras las dimisiones de Mara Rodríguez, Francisco Javier Ramírez y Rosa de la Flor, renuncias que este viernes se han hecho efectivas y hasta el próximo pleno municipal no tomarán posesión los tres sustitutos. Esta circunstancia ha hecho que Adelante Cádiz haya contado con mayoría absoluta en el pleno con 12 a 11.

En un debate eléctrico no podía faltar que hubiera alta tensión. José Ramón Páez, concejal de Economía y Hacienda y presidente de Eléctrica de Cádiz, ha tenido una primera intervención más sosegada que el tono más subido que suele utilizar, donde ha justificado el motivo para llevar esta propuesta al Pleno municipal en algo que calificó que para él mismo era "un día desagradable pero inevitable". En este sentido, considera que la decisión que se tiene que tomar para indexar los precios, es decir, que estos se sometan al mercado libre donde el precio de la energía se mide día a día, "es trascendental para la empresa y el Ayuntamiento, no sólo para el equipo de Gobierno". Así, ha recordado que en el consejo de administración no se encuentran Partido Popular, Ciudadanos y Villero, a lo que se une que los dos que estaban del PSOE son de los dimisionarios.

José Ramón Paéz ha defendido que hay que llevar a cabo esa indexación de los precios para asegurar la viabilidad de la empresa, aunque en ningún momento ha llegado a dar números de las pérdidas que ha podido sufrir la empresa de capital mixto durante este año. Eso sí, ha explicado que mientras que la energía cada vez tenía más coste, "hemos servido de escudo ante la ciudadanía para paliar el incremento en los recibos".

El concejal y presidente de Eléctrica de Cádiz daba una disyuntiva muy clara: "O indexar o privatizar y cerrar". Eso sí, se ha mostrado categórico al explicar que "antes de privatizar dimito como concejal". La tercería vía es lo que él ha calificado como "ponerse de perfil".

También ha recordado que hace unos meses se decidió en el pleno poner todos los recursos de las empresa para paliar la subida en el bolsillo de los ciudadanos, pero preguntaba a la oposición "¿qué es lo que va a pasar cuando no baje el precio de la luz y se agoten ya todos los recursos?".Ahí la oposición fue muy crítica a este respecto, como por ejemplo el concejal popular José Carlos Teruel. Este ha recordado a Paéz que esa propuesta del PP fue rechazada en septiembre de 2021 con los votos en contra del equipo de Gobierno y la abstención del resto de los grupos "porque dijeron que era ilegal y nos llamaron demagogos". Así, ha dicho que si era ilegal "a ver cómo explican la publicidad esa que están haciendo de que se están usando los beneficios de Eléctrica en parar a los gaditanos la subida".

Precisamente, José Carlos Teruel ha calificado el discurso del concejal de Adelante Cádiz como "una absoluta vergüenza" y ha recordado que "se llevaron cuatro años acosando a concejales del PP con una campaña que incluía escraches para poner un Bono Social Gaditano que ya no nombran ustedes ni en la moción".

A Teruel le ha llamado la atención que al resto de las empresa municipales se le pueda inyectar dinero desde el Ayuntamiento "y las que tenga Eléctrica de Cádiz las tiene que asumir el gaditano en su factura". Así, ha señalado de manera que el PP "no va a ser cómplice de la subida de la luz a los gaditanos".

En el PSOE, el concejal Óscar Torres ha enumerado las medidas que ha tomado el Gobierno central para amortiguar la subida de la luz y ha incidido en que la competencia sobre esta cuestión no recaía en el Pleno municipal sino en el consejo de administración. Eso sí, ha afirmado claramente que indexar "lo que tapa realmente es subir la tarifa a los gaditanos".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, ha asegurado que "nos hubiera gustado que nos hubieran aportado datos" y ha lanzado una pregunta acerca de si Eléctrica de Cádiz "debe ser una fuente de lucro".

El concejal no adscrito, Domingo Villero, ha llamado la atención sobre el hecho de que traen una propuesta así cuando han entrado en pérdidas "pero cuando había beneficios no nos han tenido en cuenta para nada".

De este modo,ha dicho que "ahora quieren hacer viable Eléctrica de Cádiz pero a costa del bolsillo de los gaditanos. Los clientes quedarán expuestos a las subidas, y también a las bajadas, pero la empresa de esta manera no asumirá ningún riesgo".

José Ramón Páez ha cerrado el debate y ha mostrado su molestia al ver que la oposición no iba a apoyar su propuesta, pese a que iba a salir adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno: "La oposición reclama que se traigan aquí cosas afectan a los gaditanos y al final se ponen de perfil. ¿Para qué son concejales entonces?". Por último, dijo que al consejo de administración llevarán la indexación de los precios, que tratarán de buscar la energía más barata para que tenga el menor impacto y también se hará el trabajo pertinente con los sectores mas desfavorecidos a través de Servicios Sociales.

Tras la votación, el alcalde José María González 'Kichi' ha cerrado diciendo que "cuando esto se solucione, y se solucionará, y la comercializadora vuelva a mejorar, que lo hará, quedará constancia que lo hemos sin ustedes".