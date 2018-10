La Junta General vuelve a rechazar las cuentas de Cádiz 2012

Por segunda vez consecutiva, la Junta de General de Cádiz 2012 ha rechazado esta mañana la aprobación de las cuentas del ejercicio de 2017. En esta ocasión, este punto del orden día ha sido tumbado con los votos en contra del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE.

A diferencia de lo que sucedió en el pasado mes de junio, cuando las cuentas decayeron tras solicitar Ciudadanos más información sobre ellas por no formar parte del Consejo de Administración de la sociedad municipal que se creó para la gestión de los actos y el legado de la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, el rechazo de las cuentas se ha debido a las dudas mostradas por el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, sobre la gestión al frente de esta entidad de su presidente, David Navarro, al asegurar que ha tomado decisiones para la cesión gratuita de la Casa de Iberoamérica sin pasar por el Consejo de Administración, lo que habría supuesto que la sociedad dejara de percibir 116.000 euros en 2016 y 2017. Unas críticas que llevó al edil de Por Cádiz sí se puede a acusar al portavoz de la formación naranja de "estar siguiendo el mismo modus operandi" que "le llevó a ser presidente de Onda Cádiz".

En su intervención, Pérez Dorao defendió que las cuentas del pasado ejercicio son "el resultado de una gestión ilegal" por parte de Navarro. Por ello, sentenció el líder municipal de Ciudadanos que el edil de Por Cádiz sí se puede usa Cádiz 2012 como "su cortijo particular" al considerar que sus actuaciones no están amparadas por los estatutos de las sociedad municipal. Un hecho por el que indicó que "no existirían pérdidas" en esta institución si se hubieran cobrado las tarifas por el uso de las dependencias de la Casa de Iberoamérica.

David Navarro se defendió de las acusaciones de Pérez Dorao al señalarle que "está usted siendo manejado con el mando a distancia". Así, le recriminó que con su denuncia en la Junta General pide que "a las asociaciones de la ciudad se les cobre por el uso de la Casa de Iberoamérica". Asimismo, afirmó que tiene "una memoria selectiva y sesgada" al no tener en cuenta la actuación del anterior equipo de Gobierno del PP al frente de esta sociedad municipal, que ha motivado que "no solamente desde el 2014 la sociedad entrase en el plan de ajuste, sino que dice Intervención que aconseja y casi obliga a la disolución".

Asimismo, Navarro también se dirigió a PSOE y PP al decirles que "choca mucho que digan que no sabían nada" de la información expuesta por Pérez Dorao al formar parte del Consejo de Administración de Cádiz 2012. Por ello, volvió a dirigirse a Pérez Dorao al espetarle que "las iniciativas y las connivencias téngalas solo con su compañera de partido y no desde la distancia, como le van manejando".

Ante esto, y anteriormente, Ignacio Romani (PP) anunció el voto en contra de su formación al producirse una "situación sobrevenida" que afecta a las cuentas en función de la información ofrecida por Pérez Dorao.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Fran González, señaló que tras compararse la cuenta de explotación de la entidad del Ayuntamiento y la memoria de actividades "parece ser que hay una menor recaudación", por lo que "esto afecta a la situación patrimonial". Por ello, afirmó que "nos parece muy grave la situación que describe" el concejal de Ciudadanos, por lo que los socialistas optaron por la abstención, lo que ha posibilitado que las cuentas no se hayan aprobado.