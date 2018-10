El Pleno se enfanga con las corbetas

La inclusión en el orden del día del Pleno del mes de octubre del Ayuntamiento de Cádiz de una propuesta por parte del PP sobre las dudas por la construcción de las corbetas para Arabia Saudí en las factorías de Navantia en la Bahía de Cádiz tras el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi preveía un debate que se iba a mover en el fango en el Pleno municipal. Y así ha sido al dividirse la Corporación en dos bandos. Por un lado, el PP, en palabras de su portavoz, Juan José Ortiz, ha denunciado esta mañana que Por Cádiz sí se puede, Ganar Cádiz en Común y PSOE han votado en contra de "mantener la garantía de 6.000 puestos de trabajo por este contrato", mientras que, por el otro, estos tres partidos se pusieron de acuerdo para acusar a los populares de "echar gasolina" con su moción.

Al final, la propuesta del PP, en la que se quería exigir a los partidos políticos españoles con representación en el Parlamento Europeo a que insten a que no se aprueben resoluciones en contra de la construcción y venta de corbetas por parte de los astilleros, fue desestimada tras aprobarse una enmienda de sustitución de Podemos, Ganar Cádiz y PSOE -a la que se unió Ciudadanos con su voto a favor, mientras que los populares la rechazaron- en sintonía con la declaración ya aprobada por la Diputación de Cádiz.

Si por algo era esperada esta propuesta, era por volver a escuchar -y así se ha provocado desde el PP- al alcalde, José María González Santos Kichi, por las discrepancias surgidas con la dirección nacional de Podemos y las acusaciones que había recibido por permanecer en silencio. González Santos, a pesar de estas críticas, defendió que "he sido el alcalde de la Bahía que más ha intervenido sobre la carga de trabajo". Por ello, exigió que "se cumpla con la carga de trabajo comprometida" con las factorías gaditanas de Navantia y recordó que "es obligación del Gobierno hacer cumplir las promesas que se hacen a los trabajadores".

El primer edil gaditano se dirigió a Juan José Ortiz (PP) para indicarle que el problema de Navantia no es el actual contrato con Arabia Saudí, sino "la pésima gestión y la desidia de su partido y del PSOE en estos 40 años". Ante esto, y dentro de una discusión sobre los orígenes de cada uno, le afeó al popular que "no le duelen los astilleros más que a nosotros", por lo que "no pueden presentarse como los representantes de la voz de los trabajadores". Por ello, y tras relatar sus peticiones y las de CCOO para la puesta en marcha del plan estratégico de la empresa estatal para que permita la diversificación de su carga de trabajo, González Santos señaló que "no queremos tener que elegir" dentro de la dicotomía entre trabajo y la defensa del medio ambiente o los derechos humanos. "Un representante público, además de tener que alimentar el estómago, también tiene que alimentar la conciencia y el alma", sentenció.

Por su parte, en el epílogo del debate, el portavoz popular, Juan José Ortiz, le reprochó al resto de partidos que el PP ha sido el partido que se ha reunido con los representantes de los sindicatos de Navantia. Por ello, a la hora de contestar a las afirmaciones de González Santos sobre el apoyo de los trabajadores a la medidas para la diversificación de la actividad de la empresa estatal, le dijo que los empleados le hicieron llegar tanto a él como a la diputada Teófila Martínez que "estaban muy preocupados no solo por el silencio del alcalde, sino porque no se habían podido reunir con el PSOE".

Asimismo, ante las acusaciones sobre el sentido de la propuesta, Ortiz indicó que no hubiera tenido problema en votar a favor la enmienda si hubiera sido de adición, por lo que al ser de sustitución "se elimina la propuesta del PP, que dice que el Ayuntamiento reitere ante el Gobierno su posición a favor y sin matices". "Dígaselo con la boca llena a los trabajadores", le espetó Ortiz al alcalde.

Por su parte, Fran González (PSOE) acusó a Ortiz de tener "cinismo político" con propuestas como la debatida esta mañana por "venir a buscar la crispación", sobre todo tras sumarse los diputados del PP a la declaración institucional de la Diputación Provincial de Cádiz "en apoyo a las factorías y a los trabajadores". Asimismo, el socialista defendió la actuación del Gobierno, ya que "se está manteniendo un compromiso claro con la legislación internacional" respecto a la venta de armas al no hacerse a "países que se encuentran en listas sometidos a prohibición y embargos", por lo que se hacen "compatibles los articulados con la situación y los contratos".

Martín Vila (Ganar Cádiz en Común) también afirmó que se necesita "plantear un plan industrial para salir del secuestro permanente" que se produce por la dependencia que tiene Navantia de la industria militar, por lo que remarcó que "lo que se necesita es un plan estratégico para ampliar y diversificar la carga de trabajo", de manera que se traigan "nuevos modelos productivos" para "recuperar lo que se perdió" en los astilleros gaditanos.

Juan Manuel Pérez Dorao (Ciudadanos) resaltó la delicadeza del tema, por lo que argumentó que el tratamiento de este tema debe hacerse desde la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de los contratos por parte de España, atendiendo los postulados sobre esta materia en referencia al uso del armamento.

En otro orden de asuntos, dentro de las propuestas del equipo de Gobierno también se ha aprobado el expediente de modificación de créditos por valor de unos 555.000 euros para dotar con más fondos a la Delegación Municipal de Asuntos Sociales para el pago de las ayudas sociales hasta final de año y el reconocimiento de la deuda que mantiene el Consistorio con la Fundación Márgenes y Vínculos. Esta cuantía se detrae de la partida de la sociedad municipal Onda Cádiz de 1.041.000 euros para regularizaciones fiscales de la radiotelevisión municipal y Cádiz Conecta del ejercicio de 2016.

En esta ocasión, aunque la propuesta se aprobó por unanimidad, hubo un cruce de acusaciones entre el equipo de Gobierno y Ciudadanos por lo sucedido el pasado martes en la comisión informativa de Presidencia, en donde, según relató la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, el portavoz de la formación naranja, Juan Manuel Pérez Dorao, "animó al resto de portavoces de la oposición a votar en contra". Una discusión que calificó como "desagradable" por poner en duda la legalidad de la modificación. Por ello, Fernández agradeció al socialista Juan Cantero por "poner sentido común" para que esta urgencia llegara al Pleno para que se aprobara. Con todo, la edil de Podemos defendió que los presupuestos se pueden "adaptar a las necesidades a lo largo del año", por lo que justificó que la delegación municipal que dirige necesita de flexibilidad para adaptarse a las emergencias. Por ello, aportó que esta variación del presupuesto servirá "para consolidar las ayudas" en un momento en el que las demandas sociales han aumentado.

Por alusiones, Pérez Dorao (C's) rebatió a Fernández que su postura en la comisión no fue en contra de la modificación presupuestaria, "sino de la urgencia". Asimismo, le afeó que "acabamos de aprobar los presupuestos" municipales, por lo que le pidió que "haga las previsiones con un poco más de acierto". A estas críticas se unió Juan Cantero (PSOE) al pasar "sólo tres meses de la entrada en vigor" de las cuentas del presente ejercicio, aunque justificó el voto a favor de los socialistas al apuntar que "con los temas de Asuntos Sociales no se juega".

Más dura fue Mercedes Colombo (PP) al decir que Podemos "ha engañado" a los gaditanos al decir en campaña electoral que "iban a acabar con la pobreza y a crear empleo". La popular acusó al equipo de Gobierno de que "en vez de crear, se ha destruido empleo". Por ello, aseguró que la modificación presupuestaria para aumentar los fondos de Asuntos Sociales "es para que se nos caiga la cara de vergüenza".